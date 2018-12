Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli continua nel 2017 il 30 già registrato negli ultimi anni di progressivo contenimento del fenomeno della sospetta contraffazione di monete e banconote ma per me il Ministero dell’Economia e finanze secondo cui sono state sequestrate 163114 banconote sospette false 90 2191 monete metalliche con un aumento del 43% ma interamente riconducibile ad una importante sequestro avvenuto prima ancora della messa in circolazione del denaro nella provincia di Prato e chi è interessato 27980 due pezzi di monete da €2 all’ora in Roma per il rogo divampato nella notte nell’impianto della ama salario per la gestione dei rifiuti una densa l’altra colonna di fumo che sollevata sulla zona di via Salaria E l’odore Acre del fumo è stato avvertito anche in centroil Campidoglio ha convocato una cabina di regia somma sierosa chiamando a raccolta la Protezione Civile e il dipartimento comunale tutela ambientale che si occupa di qualità dell’aria per monitorare la situazione giornalisti in pericolo sono le persone dell’anno di time che ci dà in particolare i columnist a Saudita assassinato a Istanbul Giamaica Sciogli i giornalisti ammazzati alla Capital Gazzetta di annapolis lo hanno annunciato la rivista americana e la inviti durante il programma Today ci sono tifosi del Genoa che prendono le distanze dallo striscione offensivo verso il presidente Enrico preziosi in particolare verso sua figlia Paola esposto domenica sera allo stadio Tra questi c’è una tifosa Ilaria Capurro 33 anni sostenitrice del Genoa Chi ha scritto una lettera a Paola Preziosi affidata ai media chi sono sempre sentita orgogliosa di far parte di questa famiglia Genova Anna sempre anche nei momenti più brutti tristi tesi e vergognosi scrive Ma quando dalla sud Ho visto quelstriscione no Lino non mi sono sentita orgogliosa da donna da mamma da tifosa da Genova a me mi sono sentita uno schifo mi sono vergognata la contestazione città ma non certi striscioni siamo stati Non a caso nonostante qualche. buttato per strada per colpa nostra e qualche volta anche per qualche decisione che ci ha penalizzati direi che l’importante è mantenere la massima concentrazione e voglia di far bene così il presidente del Torino Urbano Cairo in vista del derby con la Juventus in programma sabato sera è tutto Per ora grazie per averci seguito di nuovo buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa