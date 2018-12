Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno martedì 11 dicembre spazio all’informazione l’Unione Europea superi il rigorismo miope perché quello che l’Italia porta a Bruxelles non è un libro dei sogni ma è un progetto riformatore dice il premier Conte alla camera in vista del consiglio Unione Europea compatibile con i vincoli europei chi gioca il senso della missione del suo governo quindi un messaggio a l’unione logorare l’azione riformatrice sarebbe miope potrebbe portare a ripresentarsi distanze in un prossimo futuro in forma imprevedibili se ti vogliono evitare contestazioni aggiunge si deve agire ora intanto il ministro dell’economia Tria spiega che cerca la risposta sul deficit si vedrà questa sera lasciando intendere che ci sia una riunione di governo in agenda di essere arrestato uno dei tre ricercati per il sequestro della giovane volontaria Silva Costanza Romano in Kenya lo riporta una quotidiano che mi hanno ci hanno una fotoufficiale della polizia l’uomo è stato preso domenica sera precisa il sito della principale giornale del cane Aggiungendo che aveva un Kalashnikov circa 100 munizioni altre due sospettati di rapimento sono ancora in fuga polizia ha promesso una taglia più Valente ad oltre €8500 per informazioni utili alla loro cattura volentieri dopo due settimane di patente del gilet giallo il presidente francese promette Una svolta sociale ma l’Europa lo marcato sulle scelte che farà matrona ieri in TV ha sollecitato un nuovo compromesso Nazionale promettendo misure profondità cui l’aumento di €100 dal 2019 del salario minimo osservando che la colla e la giusta volta che costerà tra i 8 e i 10 miliardi di euro la commissione Unione Europea non commenta prima che le misure siano presentate informalmente fa sapere oggi il vicepresidente ma ne valuterà attentamente l’impatto sul bilancio l’ultima notizia in chiusura sequestro preventivo della sede di CasaPound a Bari l’indagine riguarda l’aggressione del 21 settembre compiuta da militanti di estrema destra nei confronti di manifestanti ad un corteo antifascista e antirazzista tre persone rimasero feriteriorganizzazione delle 18:00 partito fascista e manifestazione fascista Si contesta di aver attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica 35 persone indagate in tutto fra loro anche 7 manifestanti antifascisti è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa