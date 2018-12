Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Catherine apertura dopo il rinvio del voto parlamentare sulla questione la premier britannica theresa May vuole riaprire il negoziato con Bruxelles e sulla brexit mi incazzo e no della commissione con il presidente junker che chiude Perché non ci sono margini per una nuova discussione e la presidenza di turno austriaca che gli fa Eco dicendo che quella sul tavolo è la migliore soluzione possibile aria fredda sul Londra anche da Berlino che fa sapere Non aiuterà la mail mentre Parigi e preoccupate si dice pronta ad una mancata Intesa ritenendo non improbabile l’ipotesi i nodi al parole analoghe dalla treni era Giuseppe Conte prepararsi anche allo scenario poco auspicabile di recesso senza accordo che l’argomento incendi oggi in un deposito rifiuti nell’impianto ama di via Salaria Roma fiamme in un capannone di 2000 metri quadrati una densa alta colonna di fumo sulla zona l’odore di bruciato avvertito anche nel centro della capitale per precauzione chiuso un asilofino alla struttura i medici affermano proteggere i bambini e malati finestre chiuse in casa ed evitare di correre di andare in bici l’ispra scrive ora Quello che preoccupa sarà la gestione del ciclo rifiuti a Roma nei prossimi giorni appello della sindaca raggi alle altre città e altre regioni laziali per i verdi 380 incendi 18 mesi Questa è una strategia criminale Sanremo di sanità perché accedere ai servizi sia diventato più difficile per i cittadini uno su due 56% nel 2017 denuncia di non riuscire a curarsi nelle strutture pubbliche aumentano i tempi per le liste di attesa le segnalazioni sono salite del 54,1% del 2016 al 56% dello scorso anno il maggiore disagio per le visite specialistiche particolari oncologiche i dati nel XXI rapporto di cittadinanzattiva e Tribunale del Malato che ci sono una notizia di Sportitalia subito sul podio ai mondiali di nuoto in vasca corta al via ansuino cena Gabriele detti conquista il bronzo nei 400 stile libero intanto Martina Carraro ha limitato di €0,17 il suopersonale sui 50 rana e ha chiuso la sua batteria con il record italiano strappandolo per un centesimo la compagnia dura Castiglioni è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa