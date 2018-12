Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno entro la giornata se arriverà determinare i possibili i saldi della manovra lo ha annunciato il ministro dell’economia Tria sostenendo che è possibile evitare la procedura di infrazione Ma si tratta di prendere decisioni politiche rispetto alle alternative oltre i tagli sul reddito di cittadinanza e quota 100 sono possibili altri tipi di Risparmio allo studio anche dismissioni immobiliari reddito di cittadinanza e pensioni testa normali misure tecnicamente richiederanno qualche mese per essere realizzati premere Giuseppe Conte chiede all’Unione europea di superare il rigorismo miope Italia Porte a Bruxelles Non un libro dei sogni ma un progetto riformatore andiamo a Roma un violento incendio divampato questa mattina in un deposito rifiuti in via Salaria che tratta circa un quinto della raccolta differenziata prodotta nella capitale ma dense colonna di fumo si è alzata sulla zona che l’odore di bruciato è stato avvertito anchecentro della capitale per precauzione è tanto chiuso un asilo vicino alla struttura mentre i medici consigliano di proteggere i bambini malati chiudere le finestre di evitare di correre o di andare in bicicletta la sindaca raggi però fa sapere che livelli di inquinamento sono dei valori Ordinary allarme del lista sulla questione del ciclo rifiuti a Roma nei prossimi giorni appello del ministro porta alle altre dei giorni per evitare una emergenza gli esteri dopo settimane di proteste dei gilet gialli il presidente francese Macron prometto Una svolta sociale male dopo non mi ha scritto sulle scelte che farà Ieri in Tv il presidente ha sollecitato un nuovo compromesso Nazionale promettendo misure profonde per cui l’aumento di €100 del 2019 del salario minimo il bando che la collera giusta volta che costerà tra i 8 e i 10 miliardi di euro la commissione Non adopera non commenta prima che le misure siano presentate formalmente fa sapere il vicepresidente ma ne valuterà attentamente l’impatto sul bilancio ultima notizia in chiusura continua nel 2017 il 30 di progressivo contenimento del fenomeno della sospetta contraffazione di monete e banconote da ferma il Ministero dell’Economia e finanze secondo cui non lo scorso anno sono state173114 banconote sospette false E90 2191 monete metalliche con un aumento del 43% ma interamente riconducibile ad un unico importante ed è questo che ha interessato 27982 pezzi di monete da €2 le più contraffatte sono le banconote da €50 oltre il 40% del totale eseguite da quelle da 20 e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa