Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni e buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo il rinvio del voto parlamentare sulla brexit nuovo voto entro il 21 gennaio 2019 la premier britannica theresa May vuole riaprire il negoziato con Bruxelles incazzo e no della commissione col presidente junker che nega ci siano margini per una nuova discussione friggitrice pronta no Deal Berlino più del nuovo negoziato ma la mail e nella capitale tedesca per una faccia a faccia con la cancelliera Merkel e domani a vedere il Presidente del Consiglio Europeo la premier britannica anche avuto un colpo telefonico col capo del governo italiano Giuseppe Conte piacerebbe valutando di tagliare i dazi imposti alle auto statunitensi adottando una delle misure che è presidente statunitense Donald Trump ha rivendicato di aver ottenuto nei con il presidente cinese XI jinping al G20 in Argentina secondo indiscrezioni di Bloomberg è una proposta per ridurre i dati da 40 15% sarebbe sul tavolo del governo cinese per essere esaminata nei prossimi giorni i segnali di distensione quidemolitore autorizzato uno dei tre ricercati per il sequestro della giovane volontaria Silvia Romano in Kenya lo riporta una quotidiano keniano citando la fonte della polizia l’uomo è stato catturato domenica sera ed è stato trovato in possesso di un Kalashnikov è circa 100 munizioni altri due sospettati del rapimento sono invece in fuga l’ultima notizia in chiusura continua nel 2017 il 30 di progressivo contenimento del fenomeno della sospetta contraffazione di monete e banconote al Ministero dell’Economia e finanze secondo cui non lo scorso anno sono state sequestrate 163114 banconote sospette false E90 2191 monete metalliche con un aumento del 43% ma interamente riconducibile ad un unico importante sequestro che interessato 27980 due pezzi di monete da €2 In più contraffatte sono le banconote da €50 seguite da quelle da 20 e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

