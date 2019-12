Ultime Notizie Roma del 11-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio mentre Conte preparava l’informativa al parlamento sul fondo salva-stati sbraitava il deposito in Senato della risoluzione di maggioranza che Laura dovrebbe votare Oggi il PD avrebbe voluto presentare il testo ieri sera ma il MoVimento 5 Stelle avrebbe chiesto di aspettare oggi intanto l’esame della legge di bilancio in commissione al Senato riprende questa mattina alle 10 tra le ultime norme approvate un aumento dei fondi contro lo spaccio più fondi per gli orfani dei femminicidi dopo lo sconto in fattura perché effetto lavori che danno diritto a Ecobonus e sismabonus si valutano aiuti per i lavoratori della ex Ilva circa 600 sindaci in fascia tricolore hanno sfilato ieri sera a Milano esprimere solidarietà nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre sopravvissuta all’olocausto e sotto scorta per le ripetute minacce antisemite alla manifestazione promossa da Beppe Sala lo striscione l’odiofuturo poco dopo il comune di Pisa ha approvato all’unanimità la cittadinanza onoraria per la senatrice tanta gente in piazza 40.000 secondo gli organizzatori a Torino per la prima volta teatro di una manifestazione di perquisizioni della finanza nell’inchiesta sui 49 milioni confiscati alla Lega indagato dai PM di Genova assessore della Lombardia Stefano Bruno Galli le cose di riciclaggio come presidente dell’associazione maroni presidente la Guardia di Finanza avrebbe cercato che circa €450000 sarebbero transitati da Banca Aletti all’associazione maroni presidente da questa su alcuni conti riconducibili alla Lega vertice di maggioranza decisivo oggi sulla legge elettorale Dov’è il ministro Federico dinca porterà Alcuni testi di legge su cui si confronteranno i capigruppo di maggioranza assieme agli sciarpa dei partiti dei commissioni parlamentari di merito mentre Movimento 5 Stelle PD e Leu si stanno accordando su modello simile spagnolo Italia viva è ancora tentato da un sistema storia unica intanto sul tema delle preferenze che non piacciono idee in movimentole ha proposto il sistema svedesi con liste Calabria resta forte la paura del Mugello dove oltre 600 persone hanno fatto la notte fuori casa in attesa dei controlli agibilità l’ultima scossa del 2 è stata avvertita dalla popolazione ieri sera alle 20 e così anche molti di quelli che non hanno subito danni alle abitazioni hanno preferito passare la notte in auto in casa di dio negli alloggi messi a disposizione dalla Protezione Civile salito a 760 il numero delle richieste per verifiche di staticità ampliata La zona rossa di Barberino di Mugello scuole ancora chiuse oggi un vertice sulla salvaguardia delle opere d’arte avuto l’ufficio e ostruzione alla congresso per l’Ucraina Gate queste le accuse contro il presidente americano Donald Trump avanzate Democratici che hanno infine escluso quello di ostruzione alla giustizia per la sia Gate Trump esulta è un impiccio metti inconsistente non è neanche un impeachment dice un comizio poco prima aveva incontrato il ministro degli Esteri Russo lavrov facendo sapere di averlo messo in guardia contro ogni tentativo Russo dinelle elezioni americane poco dopo la prova negato che il tema fosse stato affrontato Intanto un giudice federale del Texas ha proibito l’amministrazione americana di usare i fondi dirottati da pentagono per costruire il muro al confine col Messico scene da far west per le strade di gel sei siete Di fronte a Manhattan in una sparatoria causato almeno 6 morti Nello scontro a fuoco sono rimasti uccisi i due uomini che hanno dato il via alla battaglia a colpi di fucile oltre un agente almeno tre civili i due Killer si sono asserragliati all’interno di un negozio Kosher sparando all’impazzata in strada dalle finestre secondo il sindaco della cittadina il messaggio era il negozio sport in chiusura Carlo Ancelotti lascia la panchina del Napoli ha Rino Gattuso dopo 18 mesi dopo i 40 a gente che porta gli azzurri per la terza volta nella storia Gli ottavi di Champions League Ma lascia anche al settimo posto in classifica in campionato a pari punti col tarmac a 17 punti dalla capolista Inter e a 15 da Juventus Intanto il Barcellona battere l’Inter A21 Astidalla Champions era l’ultima notizia buon proseguimento di Ascona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa