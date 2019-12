Ultime Notizie Roma del 11-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio anticipiamo la pagina sportiva Il Napoli ha esonerato Carlo Ancelotti dopo il 40 al genc che ai partenopei valsa la qualificazione agli ottavi di Champions è arrivata la comunicazione della società Un Tweet ha sancito un divorzio che era nell’aria da qualche tempo per la sostituzione in poi cioè Gennaro Gattuso blitz della polizia contro gli ultras granata appartenenti agli hooligans di Torino gli uomini della Digos hanno notificato il Daspo a tutti e 75 i membri del gruppo 71 dei quali sono stati denunciati per diversi reati tra i quali violenza privata aggravata rissa violenza e lesioni nei confronti di incaricato di pubblico servizio sono invece oltre 500 le sanzioni amministrative applicate per violazione del regolamento dello stadio per un importo superiore agli €80000 ieri a Milano la manifestazione l’odio non ha futuroControlla il razzismo in solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre secondo il presidente di Anci e sindaco di Bari Antonio decaro sono stati 600 i sindaci italiani che hanno aderito Il corteo è partito da piazza mercanti traversando la Galleria Vittorio Emanuele II ha raggiunto la senatrice a vita saluta tra applausi e il grido di Liliana Liliana i partecipanti al corteo hanno cantato le note di Bella ciao mentre le persone schierate lati della galleria Anna senatrice a vita fiancata dai sindaci di Milano e Pesaro Giuseppe sale Matteo Ricci la marcia si è conclusa in Piazza Scala davanti a Palazzo Marino Dov’è la senatrice ha preso la parola 6 persone uccise incluso un poliziotto e tre feriti Tra cui due genti questo il bilancio della sparatoria durata due ore a Jersey City a pochi km da New York che ha mobilitato decine di agenti dell’ FBI e delle squadre speciali di polizia uno sguardo alla borsa quella che ho concluso gli scambi li regalo con investitori che guardano la fase finale delle trattative tra Stati Uniti e Cina sul commercio internazionale in previsione della scadenza di una settimana per l’applicazione di nuove tariffe sulle merci cinesi da parte di WashingtonDimmi che insegni una variazione appena negativa dello 0,08% a quota 23391,86 sul mercato dei cambi lo chiamo e si è andato svalutando sul dollaro a €170 a 120 e 60 era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa