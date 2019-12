Ultime Notizie Roma del 11-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio Intesa nella notte sul raccordo intorno alle 2:30 fanno sapere punti del MoVimento 5 Stelle è confermata spiegano la logica del pacchetto siamo soddisfatti per la risoluzione di maggioranza che prevede modifiche richieste dal Movimento oggi la prova in aula sia alla camera che al Senato con informativa del premier Giuseppe Conte si parte da Montecitorio Intanto le stesse Fonti del MoVimento 5 Stelle precisano che la logica di pacchetto è stata con ci sarà un nuovo round in Parlamento a gennaio Prima del prossimo eurogruppo le stesse fonti garantiscono che ci sarà il pieno coinvolgimento del parlamento prima dei prossimi passi ogni decisione Verrà presa ascoltando le camere non firmeremo nulla Io riprendo in mattinata in commissione anche l’esame della legge di bilancio tra le ultime norme approvate un aumento dei fondi contro lo spaccio è più fondi per gli orfani dei femminicidi tocca lo sconto in fattura perché effetto lavori che danno diEcobonus sismabonus si valutano aiuti per i lavoratori nelle Silva è stato invece individuato è fermato il pirata della strada che ha investito madre e figlio di 2 anni ieri mattina a Coccaglio nel bresciano si tratta di una ragazza di 22 anni alla quale le forze dell’ordine sono arrivate Grazie video delle telecamere installate in strada la giovane accusata di lesioni stradali gravi ho messo Soccorso ed è stata messa ai domiciliari La svolta è arrivata nella notte quando è stata dal PM il bimbo era nel passeggino di stato sbalzato fuori resta in condizioni gravissime blitz della polizia contro ultras granata appartenente agli ulivi Torino gli uomini della Digos stanno notificando il DAS per tutti e 85 membri del gruppo 71 dei quali sono stati denunciati per diversi reati tra i quali violenza privata aggravata rissa violenza e lesioni nei confronti di incaricato di pubblico servizio sono invece oltre 5 ore sanzioni amministrative applicate per violazione del regolamento dello stadio per un importo superiore ai €80000 circa 600 sindaci in fascia tricolore hanno spiegato ieri sera Milano per esprimere solidarietà nei confronti della SIMvita Liliana Segre sopravvissuta all’olocausto e sotto scorta per le ripetute minacce antisemite alla manifestazione promossa da Beppe Sala lo striscione l’odio non ha futuro tanta gente in piazza 40000 secondo gli organizzatori a Torino per la prima volta teatro di una manifestazione delle sardine circa 50 persone per lo più civili sono rimaste ferite in un attentato suicida una struttura medica in costruzione vicino alla base aerea americana di bagram a nord di Kabul l’esercito americano non ha fornito dettagli sulle vittime Tuttavia un funzionario locale nel distretto di bagram ha confermato che oltre 50 persone sono state ferite tra questi anche donne e bambini La sarebbe avvenuto alle 5:55 ora locale quando la maggior parte delle persone dormiva nelle loro case nessuno ha rivendicato la responsabilità dell’attacco avvenuto in una zona in passato bersaglio dei talebani abuso d’ufficio iscrizione al congresso per l’Ucraina Gate questa e accuse contro il presidente americano Trump avanzate Democratici che hanno escluso quella di ostruzione alla giustizia arriva sia Gate Trump esulta un impeachment inconsistente non neanchepoco prima aveva incontrato il ministro degli Esteri Russo lavrov facendo sapere di averlo messo in guardia contro ogni tentativo rosso di interferire nelle elezioni americane scene da far west per le strade di Jersey City di Manhattan dove una sparatoria causato almeno 6 morti Nello scontro a fuoco sono rimasti uccisi gli uomini che hanno dato il via la battaglia a colpi di fucile oltre un agente almeno tre civile i due Killer si sono asserragliati all’interno di una sparando all’impazzata in strada dalle finestre secondo il sindaco della cittadina Il Bersagliere negozio frequentato dalla comunità ebraica della zona perquisizioni della finanza nell’inchiesta sui 49 milioni confiscati alla Lega indagato dai PM di Genova assessore della Lombardia Stefano Bruno Galli l’accusa di riciclaggio come presidente dell’associazione maroni presidente la Guardia di Finanza avrebbe accertato che circa €450000 sarebbero transitata da Aletti all’associazione maroni presidente da questa su alcuni siti riconducibili alla Lega ed è tutto buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa