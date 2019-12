Ultime Notizie Roma del 11-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio alla camera oggi pomeriggio in Senato il premier Giuseppe Conte riferisce sui contenuti del prossimo Consiglio Europeo in cui si deve discutere anche del fondo salva-stati non ha nulla da temere Anche perché il tuo debito è pienamente sostenibile come dimostrano le valutazioni delle principali istituzioni internazionali inclusa la commissione come confermano i mercati la posizione del governo interrogata l’ha sempre coerente con gli indirizzi definiti alle camere e il governo in particolare continuerà a operare secondo una logica di pacchetto assicurando l’equilibrio complessivo dei diversi elementi al centro del processo di riforma dell’Unione economica e monetaria e valutariacon la massima attenzione con tigre della polizia contro gli ultras granata appartenenti agli hooligans Torino gli uomini della Digos hanno notificato il Daspo a tutti e 75 membri del gruppo 61 Quali sono stati denunciati per diversi reati tra i quali violenza privata aggravata rissa violenta e lesioni nei confronti di incaricato di pubblico servizio sono invece oltre 500 le sanzioni amministrative per violazione del regolamento dello stadio per un importo superiore agli €80000 è stato sottoposto ai domiciliari le pirata della strada che ieri mattina a Coccaglio in provincia di Brescia ha investito una di origini indiane suo figlio di 2 anni si tratta di una ragazza di 22 anni che le forze dell’ordine hanno identificato Grazie video delle telecamere installate nella zona La giovane accusata di lesioni stradali gravi omesso soccorso non è stata ancora provata ed è probabile che racconterà la propria versione dei fatti davanti al GIP In occasione della convalida dell’arresto La svolta è arrivata nel corso della notte dopo che il PM Ambrogio Cassiani ha sentito la 22enne ci spostiamoRoma celebrata la terza edizione degli auguri sociali per il giornale Lazio sociale.com è l’associazione etica che hanno radunato amici e collaboratori nel palazzetto dello sport Campo dei Miracoli nel quartiere Corviale della capitale una serata vivace abbiamo incontrato l’editrice di Lazio sociale Alessandra Bonifazi sociale è una nuova realtà nasce come associazione che attraverso il block ha voluto dare voce a tutte le realtà del territorio e si è trasformato poi un giornale on-line con il nome Lazio sociale Europa sociale Qui noi diamo voce a tutte le realtà dai Borghi alle periferie ha delle città fino all’Europa Quindi cerchiamo di affrontare diversi temi culturali politici e sportivi e vogliamo veramente Fai in modo che queste realtà possano conoscersi e creare una rete per apportare anche il bene che loro fanno sulle nostrerealtà territoriali l’importanza del sociale ma anche del territorio Si parte dal Lazio ma in realtà si guarda 360° anche nella serata di auguri odierna l’importanza anche della sede della collocazione non è un non è un caso Assolutamente no perché la sede che abbiamo scelto è quella di calcio sociale Campo dei Miracoli con cui stiamo collaborando insieme da tempo attraverso la radio impegno Questa è una sede veramente importante per i giovani e del territorio della via del Corviale è che riuscito anche attraverso la radio e altre iniziative comuni di mettere in rete diverse associazioni organizzazione racconto Lazio sociale noi dobbiamo fare in modo che da qui dobbiamo ripartire da queste periferie che spesso non hanno voce e quindi fare in modo di raccontare cosa si fa nella realtà quotidiana everamente opera a servizio Quindi gratuitamente con impegno per fare in modo che le persone non siano sole non si sentano sole soprattutto il primo obiettivo per il 2020 2020 è l’obiettivo sociale Naturalmente quello di crescere ulteriormente rafforzare la propria Arese abbiamo diverse iniziative e progetti con diversi associazione stiamo guardando avanti anche la campagna oltre il pregiudizio Chiama l’associazione oltre il pregiudizio per fare in modo che questa parola sia veramente soltanto un ricordo e quindi stiamo organizzando insieme all’associazione anche diverse azioni Per sensibilizzare il territorio perché anche questo tema importante e colpisce tutti noi giovani e meno giovani e soprattutto e bambini ragazzini che veramente magari si sentono sole basta ascoltarli basta andare con loro esserci stati vicino alle famiglie che ne hanno bisogno se tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa