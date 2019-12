Ultime Notizie Roma del 11-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il premier Conte riferisce in aula e ricorda che il paese ha un debito sostenibile poi lancia un appello all’unità in vista del Consiglio Europeo sentiamo delle principali istituzioni internazionali inclusa la commissione come confermano i mercati la posizione del governo in piedi Europea sarà sempre coerente con gli indirizzi definiti dalle camere e il governo in particolare continuerà a operare secondo la logica di pacchetto assicurando l’equilibrio complessivo dei diversi elementi del processo di riforma dell’Unione economica e monetaria e valutando con la massima attenzione conti precisi ci riteniamo negativi particolare Interdi carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di istituti finanziari da parte delle banche e comunque li veniamo negativa alla punta dei rischi dei titoli di Stato attraverso la revisione del loro trattamento prudenziale terribile incidente quello avvenuto questa oggi in via Casilina nella periferia di Roma stando alle prime informazioni circa l’accaduto un pedone anziano sarebbe stato travolto sulle strisce da un mezzo ama l’azienda addetta alla raccolta dei rifiuti il soggetto è stato soccorso e trasportato in ospedale in gravi condizioni anche il conducente 35 del camion che risulta sotto choc è stato portato al nosocomio per poter effettuare gli accertamenti di rito sull’eventuale assunzione di alcol e droga la polizia e le forze dell’ordine locali sono giunte sul posto per svolgere i rilievi sottoposto invece ai domiciliari le pirata della strada che ieri mattina a Coccaglio in provincia di Brescia investito una mamma di origini indiane suo figlio di due si tratta di una ragazza di 22 anni che le forze dell’ordine hanno identificato Grazie video delleinstallate nella zona La giovane accusata di lesioni stradali gravi omesso soccorso non è stato ancora interrogato ed è probabile che racconterà la propria versione dei fatti davanti al GIP In occasione della convalida dell’arresto La svolta è arrivata nel corso della notte dopo che il PM Ambrogio Cassiani ha sentito la 22enne scambiamo ha decisamente argomento le statistiche parlano chiaro l’Italia Non è un paese per genitori ma ognuno di noi può fare molto per invertire la rotta domani 12 dicembre nella sede di Pro vita e famiglia prende nuovamente forma il progetto un dono per la vita l’impegno sociale della Onlus prolife guidata dalla presidente Toni Brandi dal vicepresidente In che consiste nella consegna di passeggini pannolini ciucci e biberon per le mamme che stanno affrontando hanno affrontato una gravidanza e che versano in difficoltà Non solo economiche di Natale un tempo di riflessione e di condivisione in famiglia come Sottolinea i nostri microfoni Maria Rachele Ruiu membro del direttivo Pro vita e famigliapasseggini Trio di biberon pannolini ma proprio per ringraziarle per che non si sono Arresi alla vita alla morte la vita è difficile però dire sì alla vita è sempre bello e Vogliamo questa maniera semplice farci prossimi a queste mamme e magari aiutare a fare tutti quanti a farci prossimi alle mamme che accolgono la dieta fa la proprietà di questo quello per il Natale che si svela davanti a noi dopo la nascita ha cambiato poi il corso della storia con prurito e famiglia avete portato tanti tante battaglie nonostante questo ci sono ancora molte donne che purtroppo rappresentano l’anello debole per la società Qual è l’esigenza concreta e soprattutto obiettivo da raggiungere Nel 2020queste politiche diventa il nostro paese siano dei residui indietro da questo punto di vista È tutto Buon proseguimento di ascolto

