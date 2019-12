Ultime Notizie Roma del 11-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio L’Italia non ha nulla da temere Anche perché il tuo debito è pienamente sostenibile come dimostrano le valutazioni delle principali istituzioni internazionali così il premier Conte nell’informativa la camera revisione del trattato non apporta modifiche sostanziali e quello già esistente non introduce ed è nostra ferma intenzione che questo non accada alcun automatismo nella ristrutturazione del debito di uno Stato chi vuole l’Italia fuori dall’euro il premier conferma che in caso di attivazione Del Mes il Parlamento tra coinvolto Di Maio saluta l’accordo di maggioranza con una logica di pacchetto ma aggiunge che sulla promozione della riforma finché non avremo un quadro chiaro della situazione non si firma e non si approva niente è stato individuato è fermato il pirata della strada che ha investito madre e figlio di 2 anni ieri mattina a Coccaglio nel bresciano si tratta di una ragazza di 22 anni alla quale le forze dell’ordine sonoGrazie video delle telecamere installate in strada la giovane accusata di lesioni stradali gravi ho messo Soccorso ed è stata messa ai domiciliari La svolta è arrivata nella notte quando è stata sentita dal PM il bimbo era nel passeggino ed è stato lasciato fuori resta in condizioni gravissime blitz della polizia contro gli ultras granata appartenenti agli hooligans Torino gli uomini della Digos stanno notificando il Daspo a tutti e 75 membri del gruppo 71 di Quali sono stati denunciati diverti reati tra i quali violenza privata aggravata rissa violenza e lesioni confronti di incaricato di pubblico servizio sono invece oltre 500 le sanzioni amministrative applicate per violazione del regolamento dello stadio per un importo di €80000 e per i leader dei paesi più ricchi non c’è panico non c’è un senso di emergenza nell’affrontare il problema del cambiamento climatico e quindi non c’è urgenza nel mettere in campo interventi per affrontare il riscaldamento globale sono le parole che Greta Tumblr che ha usato questa mattina in un evento alla Coop 25 la conferenza dell’ONU sui cambiamenti climatici a Madrid la giovane attivista svedese citato alcuni numeri evidenziati dalla scienza si è chiesta comesignora ti che abbiamo ancora argomento circa 50 persone per lo più civili sono rimaste ferite in un attentato suicida a una struttura medica in costruzione vicino alla base aerea americana di bagram a nord di Kabul esercito americano non ha fornito dettagli sulle vittime Tuttavia funzionari locali nel distretto di bagram ha confermato che oltre 50 persone sono state ferite e tra questi anche donne e bambini l’attacco sarebbe avvenuto alle 5:55 ora locale quando la maggior parte delle persone dormiva nelle loro case nessuno ha rivendicato la responsabilità dell’attacco avvenuto in una zona in passato del Santo Vitale David abuso d’ufficio costruzione alto ingresso per l’Ucraina Gate accuse contro il presidente americano Donald Trump avanzate dai Democratici che hanno escluso quella di ostruzione alla giustizia per il russiagate Trump risulta un impeachment inconsistente non è neanche un impiccione ti dice poco primavera incontra ministro degli Esteri Russo lavrov facendo sapere di averlo messo in guardia contro ogni tentativo Russo di interferire nelle elezioni americane perquisizioni della finanza nell’inchiesta sui 49 milioni confiscati alla Lega indagato dai pmassessore della Lombardia Stefano Bruno Galli l’accusa di riciclaggio come presidente dell’associazione maroni presidente la Guardia di Finanza avrebbe accettato è accertato che circa €450000 transitati da bancaletti all’associazione maroni presidente da questa alcuni conti riconducibili alla Lega farmaco fa il suo debutto in borsa e in quella che è di fatto la più grande impero della storia il 10% valore della compagnia petrolifera Saudita è arrivato a 1880 miliardi di dollari portando la borsa di riata nel Gotha dei mercati mondiali all’avvio delle contrattazioni titoli se si ha 32,5 Real contro i 32 belle collocamento pari a 8,53 dollari E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa