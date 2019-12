Ultime Notizie Roma del 11-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Mercoledì 11 dicembre in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano si dell’aula della camera oggi la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del consiglio Conte sulmet Prima del Consiglio Europeo il testo approvato con 291 voti 222 i contrari italiano nulla da temere le parole del premier ha anche perché il tuo debito è pienamente sostenibile la revisione del trattato non introduce alcuna automatismo nella ristrutturazione del debito di uno stato che vuole l’Italia fuori dall’euro lo dica vivaio dice Finché non avremo un quadro chiaro della situazione non si firma e non sia prova niente Salvini sottolinea il conte che mette a rischio gli italiani Italia dichiara il maps non danneggia l’Italia a tema diritti la cronaca è stato individuato è fermato il pirata della strada che ha investito madre e figlia di 2 anni ieri mattina a Coccaglio nel brescianouna ragazza di 22 anni alla quale le forze dell’ordine sono arrivati grazie ai video delle telecamere La giovane accusata di lesioni stradali gravi e omesso Soccorso ed è stata messa ai domiciliari il bimbo resta ancora il posizioni gravissime è un’anziana è morto oggi investito stamane da un mezzo della ma l’azienda di raccolta dei rifiuti alla periferia di Roma aveva 84 anni l’autista indagato per omicidio stradale autista NCC ha investito ieri un agente della municipale all’aeroporto di Fiumicino il vigile rimasto lievemente ferito ultime notizie anche sulla sforziamoci in Francia l’età della pensione pizzata nel paese a 62 anni non cambierà ha detto il premier Philip illustrato i contenuti della riforma previdenziale che ha però sottolineato la necessità di lavorare di più senza forzarli incidere nomi francesi a farlo le tue parole per lui le misure presentate oggi giustificano uno stop dello sciopero ma il sindacato il primo nei trasporti mi annuncia uno ancora più duro e tutto grazie per averci seguito letornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa