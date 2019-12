Ultime Notizie Roma del 11-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora politiche un’apertura più dell’aula della camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del consiglio Conte su messe prima del Consiglio Europeo il testo è stato approvato con 291 voti 222 contrari in Italia non ha nulla da temere Anche perché il suo debito è pienamente sostenibile ha detto il premier la revisione del trattato non introduce alcuna automatismo nella ristrutturazione debito di uno stato che vuole l’Italia fuori dall’euro lo dica Di Maio a ferma finché non avremo un quadro chiaro della situazione non si firma e non sia prova niente Salvini viceconte che mette a rischio gli italiani per l’Italia non danneggia il nostro paese a te Ma chi è Greta thunberg e la persona dell’anno di Time la sedicenne svedese ha conquistato la copertina che dal 1927 ogni dicembre il megaamericano attribuisce alla persona che nel bene o nel male ha segnato l’anno che sta per concludersi abbattuto il presidente Donald Trump la speaker della camera Nancy pelosi e manifestanti di Hong Kong Greta che oggi ha parlato la 25 di Madrid è la più giovane persona dell’anno di Time Silvia perché un esonero contributivo triennale al 100% per il datore di lavoro che volessero assumere lavoratori in amministrazione straordinaria quindi in cassa integrazione pronuncia la titolare del Lavoro Nunzia catalfo parlando dei lavoratori della ex Ilva a margine di un convegno al CNL in generale verrà in Italia c’è un pacchetto di misure che stiamo studiando catalfo che sono pronti per essere portati all’ordine del giorno conclude il ministro chiusura il Green Deal per l’Europa in al momento uomo sulla Luna ho detto la presidente della commissione Ursula von der leyen annunciando il primo atto formale del collegio dei commissari filosovietico a riconciliare l’economia con il nostro pianeta e quindi tagliare missioni ma creare occupazione da portare l’innovazione ha detto parlando la nuova strategia di crescitavuole rendere l’Unione Europea capofila nell’economia pulita e tutto grazie per averci seguito news torna la prossima edizione

