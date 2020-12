Ultime Notizie Roma del 11-12-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale è venerdì 11 dicembre Buongiorno Ben ritrovati all’ascolto da parte di Francesco Vitale appuntamento con l’informazione prosegue oggi vertice del Consiglio Europeo con con te ieri leader europei hanno trovato l’accordo su recovery ci sono 209 miliardi a disposizione dell’Italia Renzi rilancia e il Clan va tutto cambiato per me li verità che viva tornato ad attaccare la struttura dei consulenti se vieni si dice disponibile al dialogo sui forti ora concentriamoci su come usare al meglio in vita di Maio Abc e peggiora la prima sulla crescita nell’eurozona per il 2021 a + 3,9% si dice pronta ad adeguare i suoi strumenti brexit no Deal un passo secondo Johnson governo diviso sulla possibilità di spostamenti a Natale e Capodanno con con te che starebbe valutando se modificare il decreto legge attentando e allentando le restrizioni o limare le fa con un interpretazioneestensiva della possibilità di deroga riscende intanto Al 99 percento rapporto tra tampone contagi da covid in Italia sulla vaccinazione Arcuri chiede che l’Europa parta tutta lo stesso giorno torna allo stato la gestione delle Acciaierie dell’ex Ilva arcelor mittal e invita li hanno firmato ieri sera d’accordo che consenta la società controllata dal MEF di entrare al 50% e poi salire al 60% nella compagine azionaria della am investco che gestisce gli impianti siderurgici in Italia Ferrari si dimette l’amministratore delegato Louis Carey Camilleri Per motivi personali a Elkann l’Inter ci sarà un altro cesso in Italia per il Brutale omicidio di Giulio regeni picchiato è seviziato per giorni con oggetti roventi Lame bastoni la procura di Roma contesta quattro appartenenti ai servizi segreti del Cairo i reati di sequestro di persona pluriaggravato concorso in omicidio aggravato in concorso in lesioni personali aggravate chiediamo all’Egitto in chiaro cambio di Passo a ferma Di Maio sulla base dei fenomeni meteorologici previsti in atto la protezione civile ha valutato per oggi l’allerta arancione in suAdige friuli-venezia Giulia Veneto Campania e Sicilia gialla su Basilicata Calabria Emilia Romagna Sardegna e Puglia da oggi e per tutto il weekend previste piogge e nevicate al nord peggioramenti meteo anche per la Toscana lo sport tutti i sedicesimi come prima D girone le italiane in Europa League ieri sera nell’ultima giornata dei gruppi Il Milan ha vinto 1-0 a Praga contro lo Sparta e il Napoli ha pareggiato 1 a 1 in casa con la Real Sociedad mentre la Roma ha perso 3 a 1 serie A oggi Sassuolo Benevento anticipo dell’undicesima giornata per la b in campo stasera Venezia Monza e Chievo Reggina ha Paolo Rossi oggi pomeriggio la camera ardente la stadio menti di Vicenza ed è tutto anche per questa edizione Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto restate con noi

