Ultime Notizie Roma del 11-12-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 11 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale nuovo Picco per la parte andata in Italia non si superano i 20000 contagi dal 3 aprile quanto riguarda i morti che sono stati 118 bisogna risalire al 28 maggio 7 regioni province autonome superano la soglia del 10% per l’occupazione di posti letto covid nelle terapie Intensive Calabria friuli-venezia Giulia Liguria Marche Bolzano Trento Veneto parte il 16 dicembre la somministrazione del primo milioni di dosi di vaccino destinati ai bambini tra i 5 e gli 11 anni di prenotazione la governatrice di New York Katie Holmes di fronte all’aumento dei pagine lo stato introdotto nuovamente l’obbligo di indossare le mascherine negli spazi pubblici al chiuso la norma scatterà da lunedì 13 dicembre due almeno fino al 15 gennaio 2022 per chi trasgredisce ci sono molte fino adollari rischio di sanzioni penali dal ponte del Thanksgiving il numero dei casi covid a New York è aumentato del 43% e gli ospedalizzazioni sono cresciute del 29% nel Regno Unito il record di contatti giornalieri fin dallo scorso gennaio sono stati registrati 58190 4 nuovi casi altri 120 decessi secondo gli ultimi dati ufficiali delle autorità sanitarie due giorni fa le infezioni erano stati 50167 148 le morti cronaca una ventisettenne è stata uccisa ieri sera in una strada della periferia di Misterbianco sulla linea di confine con Catania la vittima Giovanna cantarero ho detto e Jenny e assassinata con diversi colpi di arma da fuoco appena uscita dalla panificio in cui lavorava la vittima lascia una figlia di meno di 2 anni sull’omicidio indagano I carabinieri che stanno sentendo testimoni familiari per ricostruire la vita e le frequentazioni della donna per tentare di risalire al movente e autori dell’omicidio al momento Si sottolinea da fonti investigative nessuna ipotesi è esclusaBPM di Verona hanno chiesto l’archiviazione per Luca morisi le tv Social della Lega ha finito nel registro degli indagati per cessione detenzione di sostanze stupefacenti un’indagine quella legata alla vicenda della trasporta il 14 agosto scorso nella sua abitazione di Belfiore con due gatti che erano stati contattati via web su un sito di incontri archiviazione chiesta anche per il ragazzo rumeno siamo immensamente felici Patrick zaky si è stato liberato purtroppo devo dire liberato ma non assolto l’ha detto la madre di Giulio regeni Paola deffendi intervenendo a Genova una serata per i giorni ricercatore più l’hanno ucciso in Egitto 5 anni chiediamo che invece di chiedere a noi cosa proviamo ci sia il coraggio di chiedere a tutti coloro che si vantano della Liberazione di Patrick zaky perché non è stato possibile Giulio perché non è stato possibile avere quattro indirizzi ai quali notificare che quattro persone sono indagate per la tortura e l’uccisione di Giulio Intanto ieri già chi ha postato il suo primo tweet dopo la liberazione conLibertà libertà Libertà lo sport Fiorentina nell’anticipo del venerdì della Diciassettesima giornata di Serie A La Sampdoria ha fatto suo il derby della lanterna battendo il Genoa Fiorentina oggi alle 15 in campo con la Salernitana seguire Venezia Juventus alle 18 udinese-milan alle 20:45 domani Torino Bologna Verona Atalanta Napoli Empoli Sassuolo Lazio e Inter Cagliari lunedì invece vado al Peter allo Spezia all’Olimpico E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto a più tardi

