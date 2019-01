Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Crolla la produzione industriale novembre meno 1 e 6% su ottobre e meno 26 percento su novembre dell’anno scorso Profondo rosso per il settore auto meno 19:30 % sull’anno e meno 8 e 6% sul mese l’Istat stima che la fase di debolezza dell’economia prosegua i dati negativi anche in altri paesi provocano l’allarme recessione in Europa mentre anche negli Stati Uniti il rischio sale al massimo degli ultimi sei anni crisi faremo il contrario dei governi del PD in una situazione internazionale negativa mettiamo più soldi nelle tasche degli italiani è l’unica cosa intelligente da fare lo ha detto il vicepremier Salvini mentre l’altro vicepremier Di Maio Parla di nuovo Boom economico da Nizzaa partire dalle autostrade digitali acque agitate nel governo sulla Tav in Piazza Castello a Torino e si alla torino-lione compresa la lega fanno sorridere attacca la sindaca appendino mentre il ministro Toninelli annuncia per la fine del mese l’analisi definitiva costi e benefici dell’Opera altro tema delicato la nomina del presidente della Consob pressing dei 5 Stelle per Marcello minenna in campo con una nota i deputati 5 stelle della commissione finanze slitta ancora invece il decreto con reddito di cittadinanza e quota 100 vogliamo fare le cose per bene Si difende il premier Giuseppe Conte il ministro Toninelli chiede ad autostrada di pagare per la ricostruzione del Ponte Morandi valuterà il consiglio d’amministrazione è stata replica della società nella maggioranza scontro anche sulla cannabis libera dopo il no del ministro Fontana ieri Salvini ha chiuso la proposta di legge del senatore 5 Stelle Monteronon è nel contratto non passerà mai ha detto il leader della Lega Che aggiunge qualche parlamentare si preoccupa di legalizzare le canne non è priorità del paese La Corte d’Appello di Torino ascolto in gran parte il ricorso di 5x Rider di foodora che chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro in primo grado Le istanze erano state respinte i giudici hanno sancito il diritto dei ricorrenti di avere una somma calcolata sulla retribuzione stabilità per dipendenti del contratto collettivo logistica e trasporto merci respinta invece la richiesta dei conoscere la sussistenza del licenziamento discriminatorio non eravamo pazzi quando dicevamo che queste persone avevano dei diritti i diritti esistono dicono i legali dei Riders è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa