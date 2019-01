Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la lega scende oggi in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della TAV fanno sorridere attacca la sindaca della città Chiara appendino il ministro Toninelli annunci intanto che sarà presentata a fine mese l’analisi definitiva costi benefici in Consob pressing dei 5 Stelle per minenna presidente slitta ancora invece il decreto legge con reddito di cittadinanza e quota 100 vogliamo fare le cose per bene Si difende il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intanto gli ultimi dati sulla produzione industriale sono negativi un’adozione crollata melone 6% ottobre meno 26 percento su novembre 2017 Profondo rosso per il settore auto meno 19:30 % sull’anno e meno 8:06100 sul mese lista testi Ma che la fase di debolezza proseguirà dati negativi anche per gli altri paesi provocano l’allarme recessione in Unione Europea il vice premier Di Maio Parla di nuovo Boom economico a partire dalle autostrade digitali I sindacati federali hanno fatto causa al governo statunitense per lo shutdown Viola le leggi sul lavoro richiedendo dipendenti ritenuti essenziali di continuare a prestare servizio senza stipendio nei giorni successivi licenziamento dico mi dai l’agenzia indago per verificarsi Trump e lavora segretamente per la Russia contro gli interessi statunitensi lo riporta il New York Times La Corte d’Appello di Torino accolto in gran parte il ricorso dei 5S Rider di foodora ti chiedevano riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro sancito il diritto dei ricorrenti di avere una somma calcolata sulla retribuzione stabilito dal contratto collettivo logistica trasporto mercirespinto invece il licenziamento discriminatorio è tutto dalla redazione Ti auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa