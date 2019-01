Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio quest’oggi manifestazione Sitav a Torino ci sarà anche la lega a fianco di coloro che sostengono la realizzazione dell’Opera fanno sorridere attacca la sindaca della città Chiara appendino il ministro Toninelli intanto annuncia che arriverà a fine mese l’analisi definitiva costi benefici per il cambio al vertice della Consob i 5 Stelle premono ancora per minenna presidente mentre è slittato nuovamente il decreto legge sul reddito di cittadinanza e quota 100 vogliamo fare le cose per bene Ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Crohn alla produzione industriale meno 1 e 6% ottobre meno 26 percento sono sempre 2017 Profondo rosso per il settore auto meno 19:30 %è meno 8 6% sul mese l’Istat stima che la fase di debolezza proseguirà dati negativi anche in altri paesi provocano l’allarme recessione nell’Unione Europea il vice premier Di Maio Parla di nuovo Boom economico a partire dalle autostrade dell’Italia negli Stati Uniti persiste lo stato di shutdown nei sindacati federali fanno causa al governo che Viola Allora avviso le leggi sul lavoro richiedendo dipendenti ritenuti essenziali di continuare a prestare servizio senza ricevere lo stipendio nei giorni successivi licenziamento di Comi della via è L’agenzia indago per verificare se tanto lavorato segretamente per la Russia contro gli interessi degli Stati Uniti lo riporta il New York Times 8 condanne e 7 assoluzioni tra cui quelle dell’amministratore delegato di autostrade Castellucci questa la sentenza del giudice di Avellino nel processo per il bus caduto in una scarpata dell’autostrada A16 nel 2013 incidente nel quale rimasero uccise 4312 anni ha Gennaro lametta proprietario del bus rabbia dei familiari delle vittime con il vice premier Di Maio che spiega ci riprenderemo autostrade nello sport calcio oggi in campo la Coppa Italia con gli ottavi di finale si parte alle 15:00 con la Lazio che ospita il Novara poi alle 18:00 il Milan impegnato in casa della Sampdoria e infine alle 20:45 la Juventus gioca a Bologna domani in programma Torino Fiorentina Inter Benevento e Napoli Sassuolo poi lunedì Cagliari Atalanta e Roma Entella è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa