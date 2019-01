Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una fortissima esplosione provocata da una fuga di gas è venuta a Parigi a scoppio questa mattina all’interno quartiere dell’Opera provocando un incendio in un intero palazzo ci sono 20 feriti ha detto la TV francese una ponte della polizia tra questi due sono gravissimi 7:00 sono gravi 11 risultano feriti in modo leggero la prefettura della capitale Donato che un incendio in un negozio inseguito da una forte esplosione si è prodotto nella rue de trevise in Un Tweet alla prefettura invita ad evitare il settore lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso i Carabinieri della compagnia di Triggiano hanno arrestato è messo ai domiciliari quattro educatrici di un centro di riabilitazione privato per ragazzi autistici affetti da altre disabilitàaccusato di maltrattamenti nei confronti dei Minori loro affidati le 4 donne hanno tra i 28 e i 42 anni sono dipendenti del centro di riabilitazione Istituto Sant’Agostino Noicattaro un centro privato convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale Sono circa 100 gli episodi di maltrattamenti e vessazioni Documentati dai carabinieri con riprese audio e video nel centro di riabilitazione per minori autistici di Noicattaro via gialli per il nonno atto della loro protesta sono riuniti nella periferia di Parigi ai piedi del Ministero dell’Economia e finanze gruppi arrivati sono Pacifici a volto scoperto secondo uno dei leader Eric sono diretti a Bastiglia quindi agli Champs Elysee all’arco di Trionfo è ufficiale A 00:01 di oggi Ora americana alle 6:00 Carona in Italia vale a dire all’inizio del tuo 22esimo giorno è parziale shutdown del governo federale statunitense è diventato il più lungo mai registrato nella storia del paese ieri per la prima volta circamila dipendenti pubblici coinvolti nella semiparalisi delle attività amministrative non hanno ricevuto lo stipendio non gli sono scesi Piazza potrei stare a causare ulteriore ansia e frustrazione e il fatto che non si sa quanto il blocco potrebbe durare la squadra mobile della Questura di Ragusa arrestato giocatore seriale napoletano che aveva come vittima anziane signore gli sono contestate 4 ottobre per complessivi €25000 Ma la polizia i cani che siano molto di più ed ha invitato le vittime a presentare denuncia secondo l’accusa l’uomo telefonicamente si spacciava per avvocato maresciallo chiedeva €5000 per risarcire la vittima di un incidente stradale causato dal nipote privo di copertura assicurativa e che per questo era in stato di fermo in caserma e non poteva avere contatti telefonici bottino Dio YouTube superava i €5000 ma avanzava anche richieste fino a €30000 è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa