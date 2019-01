Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ci sono 20 feriti nell’esplosione avvenuta a Parigi questa mattina probabilmente dovuto a una fuga di gas e lo ha detto la TV francese Fra Questi feriti due sono gravissimi 7:00 sono gravi e 11 risultano feriti in modo leggero i giorni successivi al licenziamento di Tommy dagli agenti dell’agenzia hanno aperto un’indagine per verificare Donald Trump e lavorare segretamente per la Russia contro gli interessi Americani lo riporta il New York Times citando alcune fonti secondo le quali gli investigatori hanno valutato selezioni del presidente statunitense costituissero una minaccia alla sicurezza nazionale licenziamento di come fosse ostruzione di giustizia è ufficiale alla 24:01 di oggi all American Ale 601in Italia vale a dire all’inizio del suo 22esimo giorno di parziale shutdown del governo federale statunitense diventato il più lungo mai registrato nella storia del paese Intanto i sindacati dei dipendenti federali hanno fatto causa al governo accusandolo di violare le leggi sul lavoro richiedendo ai dipendenti ritenuti essenziali di continuare a lavorare senza stipendio Torino torna in piazza due mesi dopo la prima manifestazione con un flash mob per dire sì alla tav in Piazza Castello si svolge la manifestazione la stessa dello scorso 10 novembre per ribadire il sostegno alla torino-lione alle grandi opere come motore di sviluppo del paese in piazza i governatori di Piemonte e Liguria Sergio chiamparino Giovanni Toti PD Maurizio Martina la lega con il suo capogruppo Maurizio Molinari ancora Forza Italia è un centinaio di sindaci è un ondata di gelo quella che a fine 2018 travolto l’industria europea con un impagabile effetto Domino la profsono andata a picco praticamente ovunque nessuno dei Big è stato risparmiato Spagna Francia Gran Bretagna bisogna maggiori produttori manifatturieri del vecchio continente Germania Italia e crollo è stato tanto pesante che fa in Germania in Italia inizia ad aleggiare sempre più minaccioso Lo spettro di una nuova recensione ed è tutto Per ora grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa