Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale entrati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è grave secondo quanto si apprende l’italiana ferita nel esplosione avvenuta in una bolla angeli di Parigi Questa mattina c’è anche un operatore di carta bianca e videomaker Valerio Orsolini tra i feriti dell’esplosione l’operatore che ha riportato una ferita sopra un occhio è stato già medicato le sue condizioni non sono gravi era a Parigi per seguire le manifestazioni del gilet gialli con il giornalista Claudio pappaianni che è rimasto illeso sarebbero quindi due italiani rimasti feriti nell’esplosione e 12 persone sono ricoverata in gravi condizioni a Parigi tra loro 5:00 sono in pericolo di vita tra i civili e due Vigili del Fuoco l’ultimo bilancio sulle esplosione di stamani Torino Sitav subito siamo 30.000 due mesi dopo nuova manifestazione per sostenere la Torino Lionec’è anche la lega le mani in animatrici è già referendum Molinari La lega da sempre a favore delle grandi opere di Maio lega in piazza per il sì non mi scandalizzo Friuli Venezia Giulia spara in aria per i ladri nella casa della è vicino ed è stato aggredito è accaduto in una villetta le ricerche sono in corso è ufficiale alla 24:01 di oggi all American Ale 601 in Italia vale a dire all’inizio del suo 22esimo giorno il parziale shutdown del governo federale statunitense diventato il più lungo mai registrato nella storia del paese Intanto i sindacati dei dipendenti federali hanno fatto causa al governo accusandolo di violare le leggi sul lavoro richiedendo ai dipendenti ritenuti essenziali di continuare a lavorare senza stipendio è un ondata di gelo quella che fine 2018 travolto l’industria europea con un implacabile effetto Domino La produzione è andata a picco praticamente ovunque nessuno ti piglia è stato risparmiatoSpagna Francia Gran Bretagna Pino i maggiori produttori manifatturieri del vecchio continente Germania Italia il crollo è stato tanto pesante che proprio in Germania in Italia che inizia ad aleggiare sempre più minaccioso Lo spettro di una nuova recensione ed è tutto Per ora grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa