Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sito Subito è il grido che si è alzato dai partecipanti della manifestazione di Piazza Castello a Torino poco prima uno speaker e aveva letto al megafono tra gli applausi i nomi di tutti i comuni rappresentati da Venezia a Sestriere siamo più di 30.000 come l’altra volta fermano gli organizzatori dell’evento ricordando la precedente manifestazione del 10 novembre è una giovane di Trapani l’italiana rimasta ferita nell’esplosione di questa mattina a Parigi secondo quanto si apprende la ragazza lavora come cameriera nel vicino hotel Ibis i familiari sono stati contattati dalle autorità consolari di Parigi che si sono messi a disposizione dei parenti e delle persone coinvolte nelle esplosioni ed è cause a Parigi anche nella comunicazione successiva l’esplosione di questa mattina dopoNon c’è diretta tv del Ministro dell’Interno Christophe castaner quattro morti due pompieri e due civili è intervenuta la prefettura a correggerlo i morti sono soltanto due pompieri nessun decesso del momento registrato tra i civili oggi nonostante tutto quello che è successo in questi ultimi mesi vogliamo ricostruire quel progetto di comunità di accoglienza e di integrazione Spero comunque di poter un giorno ritornare a Riace lo ha detto Mimmo Lucano sindaco sospeso di Riace In occasione della presentazione a Caulonia cittadina dove attualmente risiede dell’iniziativa è stato il vento finalizzata ad una ripresa dei progetti realizzati nella cittadina calabrese nell’ambito dell’inchiesta sulla sanità Lucana il gruppo di Matera Angelo onorati ha respinto ricorso presentato dai legali del Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella PD per ottenere l’annullamento del divieto di dimora a Potenza il governatore Lucano resta quindi sospeso dall’incarico In conseguenza della leggeSeverina i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato 5000 bombole contenenti oltre 50 tonnellate di GPL non conformi agli standard di sicurezza il valore dei beni sequestrati ammonta a oltre €350000 sono stati indagati 16 persone comminate sanzioni per oltre €150000 le indagini condotte dai finanzieri del primo gruppo Roma coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma hanno preso il via Roma all’interno del parco regionale dell’appia antica dove le Fiamme Gialle hanno monitorato alcuni automezzi e addetti che depositavano bombole di GPL nei terreni nella disponibilità di alcuni degli indagati il Trap Boy Gionata Boschetti la sfera ebbasta risulta indagato dalla Procura di Pescara per istigazione all’uso di sostanze stupefacenti il fascicolo a tuo carico è stato aperto il seguito dell’esposto presentato le due senatori di Forza Italia Lucio Malan e Massimo mallegni che hanno individuato anche la procura diPescara come destinatario in quanto il capoluogo Adriatico è stato tappa del Tour del cantante a darne notizia è un articolo sull’edizione in edicola oggi de Il Centro quotidiano dell’Abruzzo e ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa