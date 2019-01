Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Iene studio Giuliano Ferrigno politiche in apertura prima si approva la legge sulla legittima difesa e meglio è dice il vicepremier Luigi Di Maio a Porto Torres per presentare il progetto comunale del reddito energetico Non ci sono altre letture l’ultima lettura alla camera la lega al proposto La legittima difesa e noi voteremo legittima difesa dice intanto Di Battista fa sapere che non farà il ministro lei si candiderà le europei non so se sarò io il prossimo candidato di te la politica è una passione ma per me ha talmente un’attività di volontariato aggiungere i due pompieri una cittadina spagnola sono morti 37 feriti per quelli gradi anche una ragazza italiana e cos’è il bilancio ancora provvisorio delle esplosioni generata oggi da una fuga di gas in una panetteria vicino all’opera che questa mattina ha fatto piombare Parigi nella paura quando si pensava di un atto terroristico ancora Incerti i numeri delle vittime dopo l’annuncio in tv del Ministro dell’InternoRoma T2 pompieri e due civili la prefettura ha lo ha corretto l’italiana ferita gravemente una ragazza di Trapani che lavora in un albergo vicino al luogo dell’esplosione sarebbero di tutto 4 secondo le testimonianze gli italiani feriti scontri oggi e lacrimogeni sugli Champs Elysee dove per non ho fatto leggere gialli si è riprodotto lo stesso scenario di precedenti appuntamenti manifestanti diverse centinaia hanno tentato in come in passato di portare le barriere La polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni intanto abuso nel centro del paese sono stati i 5000 giri gialli in corteo nel centro della città nonostante diverso della prefettura la cronaca arrestato in puglia dai Carabinieri e mezzo ai domiciliari 3 educatrice un insegnante di sostegno di un centro di riabilitazione privato per ragazzi autistici affetti da altre disabilità accusate di maltrattamenti di Minori il loro affidati altre due educatrici indagato in stato di libertà l’indagine è partita da denuncia dipendente del centro circa 100 gli episodi Documentati dagli investigatori con riprese audiovideo legati a sedie bocche tappate insulti e parolacce e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

