Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo sabato 12 gennaio in studio Giuliano Ferrigno fatti all’informazione a Dorina il movimento per il sì alla tav scende di nuovo in Piazza presenti anche il governatore di Piemonte Liguria e un centinaio di sindaci alla manifestazione anche la lega con il capogruppo alla Camera Molinari siamo sempre stati a favore delle grandi opere Bisogna trovare un compromesso lega Movimento 5 Stelle Come si è fatto smalto dice stuprata del MoVimento 5 Stelle mentre Di Maio dice di non scandalizzarsi per la posizione del Carroccio Di Battista attacca la nonna si deve fare non si farà fatto gli organizzatori dell’iniziativa di Piazza Castello a Torino quello di oggi è già un referendum andiamo negli Stati Uniti aggiunto al 22esimo giorno il parziale shutdown del governo federale da diventato il più lungo nella storia americana per la prima volta 800 mila dipendenti pubblici senza lo stipendio molti sono scesi in piazza sindacati fanno causa al governo accusando di violare le leggi sul lavoro di che danno dipenderitenuti essenziali di continuare a lavorare senza essere pagati nei giorni successivi licenziamento Tricomi da letto via è L’agenzia Andalo per verificare se il tram che lavorasse segretamente per la Russia contro gli interessi statunitensi di New York Times e chiusura torniamo in Italia ti fa sentire sui mercati l’aspetto un cielo che sta investendo l’Italia nel Centro Sud in particolare e colpisce duro spiegano gli esperti listini all’ingrosso di molte verdure e ortaggi con impennate che si riflettono lungo tutta la filiera caricare in particolare Sono cavolfiori finocchi e lattuga è quasi raddoppiati definite le melanzane da terra che insieme ai pomodori avevano risentito dell’andata del freddo di novembre e io per i carciofi dove gli altri non superano il 30% per le zucchine con aumenti del 20% è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa