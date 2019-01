Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano il PD si sta preparando per fare dell’europeo una tappa fondamentale della riscossa Perché l’Italia non può permettersi a lungo un governo così al voto di maggio dovremmo andare con una grandezza unitaria dice Paolo Gentiloni partecipando a Roma la mobilitazione del PD contro la manovra se poi ci sarà un meno il simbolo del PD aggiunge l’ex premier lo discuteranno nel partite con chi parteciperà quest’operazione sicuramente la lista unitaria avrai più di come pilastro fondamentale Cambiamo argomento la procura di Roma Indaga sulle pensioni ricevute al Cairo dal consulente egiziano della famiglia regeni dal personale della National Security all’ufficio appartengono alcuni degli Ufficiali indagati dai piani Capitolini nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del ricercatore italiano l’inchiesta sarà aperta la luce del esposto presentato dall’avvocato Alessandra ballerini legale dellafamiglia di Giulio regeni discolpa del New York Times Russia Gate dopo il licenziamento di khomeini dall’agenzia Indaga per verificare se Donald Trump ha lavorato in segreto per Mosca contro gli interessi americani finita la replica del presidente Wow ho appena preso dal fallimentari New York Times che gli HP corrotti del FBI quasi tutti licenziati potete lasciare l’agenzia per alcune davvero pezzi mi hai ragione avevano aperto un’indagine su di me senza motivo e senza prove dopo licenziamento del bugiardo come una viscidume totale scrive Trump ultime notizie calcio il razzismo non è un problema del Napoli ma del calcio in Italia il Napoli ha vissuto il momento legato alla partita di San Siro che non è stato di certo goliardico c’era poco da ridere quella sera dice Carlo Ancelotti dopo le polemiche sui cori razzisti contro koulibaly nella gara contro l’Inter nella reazione degli azzurri non abbiamo nessuna pretesa di decidere cosa fare in caso di cori razzisti ci sono regole che vogliamo siano rispettate dice nessuno ha mai detto che bisogna sospendere la partita ma è previsto che ci siano interruzione temporanea nel caso ti ritardano queste Corile parole di Ancelotti è tutto grazie per averci seguito ritorno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa