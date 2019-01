Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione buona sera dalle redazioni Enel studio Giuliano Ferrigno è modellata vino apertura siamo in a 30.000 il movimento per il sia l’alta velocità torna in Piazza Castello a Torino oggi erano presenti governatore di Piemonte Liguria un centinaio di sindaci anche la Liga che con il capogruppo alla Camera Molinari ha chiesto un accordo per la dava gli alleati del MoVimento 5 Stelle siamo sempre stati a favore delle grandi opere ha detto Bisogna trovare un compromesso lega Movimento 5 Stelle Come si è fatto sull’altro fronte dei 5 Stelle mentre Di Maio non è scandalizzato per la posizione del Carroccio Di Battista attacca la TAV non si deve fare non si farà Ma per gli organizzatori dell’iniziativa quello di oggi è stato già un referendum di essere i due pompieri una cittadina spagnola sono morti 37 feriti per quelli gravi anche una ragazza italiana è questo il bilancio ancora provvisorio dell’esplosione ingenerata oggi da una fuga di gas in una panetteria vicino all’opera che questa mattina ha fattoun mare Parigi nella paura quando si pensava di un atto terroristico ancora in certi numeri delle vittime dopo l’annuncio in tv del Ministro dell’Interno 4 morti due punti neri e due civili la prefettura ha lo ha corretto l’italiana ferita gravemente una ragazza di Trapani che lavoro in un albergo vicino al luogo dell’esplosione essere bravo in tutto questo secondo le testimonianze di italiani feriti scontri oggi e lacrimogeni sugli Champs Elysee dove non ho altro Leggila gialli sotto lo stesso scenario dei precedenti appuntamenti manifestanti diverse centinaia hanno tentato in come in passato di portare le barriere La polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni intanto a burigia nel centro del paese Sono stati 5000 giga gialli in corteo nel centro della città nonostante il divieto della prefettura è tutto grazie per averci seguito le news e torno la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa