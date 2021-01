Ultime Notizie Roma del 12-01-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno risposta in mattinata distanza tra con terreno di un eventuale crisi eri impatto il recovery prendere stasera in consiglio dei ministri Palazzo Chigi intanto fa sapere che per il premier sarà impossibile di fare un nuovo e se poteva con il sostegno di Italia viva dello stesso parere anche il MoVimento 5 Stelle con crema e Di Maio da Zingaretti un appello al buon senso l’apertura di una crisi è un grave errore politico afferma il segretario del PD Renzi replica nessuna richiesta di poltrone nessuna polemica pretestuosa nessun atto responsabile quello che noi stiamo facendo si chiama politica studiare le carte a fare proposte dare idee se mancano risorse nel piano Nazionale concludi il Lidl Italia viva prendiamo il mess e mi sa che la vede il comparto turistico invernale offre oggi alcuni miliardi di mancato fatturato che rischia crisi epidemiche attività di non averforza di rialzarsi è necessario mettere in campo misure immediate proporzionate per le imprese per i lavoratori stagionali ribadiscono le regioni che di fronte alla annunciata ipotesi di un nuovo rinvio dell’apertura impianti di risalita si dicono disponibili a trovare una soluzione condivisa è immediata quindi l’economia novembre 2020 si stima per le vendite al dettaglio in calo rispetto ad ottobre del 6,9% in valore del 7,4% in volume crescono le vendite di beni alimentari + 1% e C’erano quelle dei beni non alimentari insieme valori sia il volume del 13,2% e del 13,5 dopo comunica l’Istat si apre la grande distribuzione meno 8,3 % che per i piccoli negozi meno 12,5 % invece di tornare in forte aumento + 50,2% e la commissione Ue ha Chi è una serie di chiarimenti sull’operazione che dovrebbe portarla dal Alitalia secondo quanto confermano fonti europee l’antitrust ha inviato al governo una lettera per chiedere in particolare di approfondire le condizioniEbbero la discontinuità con la vecchia compagnia la lettera precisa non è pronti rientra nella normale procedura di dialogo con le autorità e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa