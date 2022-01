Ultime Notizie Roma del 12-01-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ritrovate raccolto un buon pomeriggio dalla parte di Francesco Vitale la variante omicron alla fine conta gira quasi tutti grazie al suo grado di trasmissibilità senza precedenti a dirlo e l’esperto americano di malattia infettiva Anthony Fauci consigliere della casa bianca nella gestione dell’ emergenza covid Intanto in Germania sono stati registrati oltre 80000 nuovi casi non giorno il numero più alto nel paese dall’inizio della pandemia in questi tempi di vendemmia tante persone verso lavoro lo sappiamo e alcuni schiacciati da un peso insopportabile sono arrivati al punto di toglierti la vita per oggi ricordare Ognuno di loro e le loro famiglie Così Papa Francesco nell’udienza generale invitando i presenti a fare un istante di silenzio per ricordare quegli uomini e quelle donne disperati perché non trovano il lavoro Sentiamo le parole del papà puoi prenderlo dalla Caritas non questo non ti dà venitequello che ti dà di te e guadagnare il pane e se noi non diamo alla nostra gente ai nostri uomini alle nostre donne la capacità di guadagnare il pane Questa è un’ingiustizia sociale in quel posto in quella nazione quel continente i governanti devono dare a tutti la possibilità di guadagnare il pane perché questo guadagno ti dà la dignità è una funzione definita in là è sempre Papa Francesco si è recato a sorpresa in un negozio di dischi al centro di Roma la sala stampa Vaticana riferisce che l’occasione della visita e a benedire locale ristrutturato i titolari sono amici di vecchia data del pontefice che è rimasto nel negozio poco meno di un quarto d’ora prima di rientrare in Vaticano rifusione di omicron trasformerà il covid in una malattia endemica con cui l’umanità potrà imparare a convivere nelagenzia Europea dei medicinali che anche espresso dubbi sulla quarta dose spiegando che somministrazioni ripetute non sono una strategia duratura anche per la maestra entro due mesi il 50% degli Europei sarà contagiato in Italia intanto Bacio dei ricoveri spinge Friuli Lombardia in zona arancione con l’annuncio a sorpresa di essere positiva al covid i leader dei portuali di Trieste Stefano puzzerà fermare anche di avere già il Green pass dal 15 ottobre di non averlo mai usato e che mai lo userà contestando così quanti treno potrebbero essere felici di ottenere Amandoti la certificazione Verde a me la vita non cambia precisa Twitter nel video pubblicato su Facebook L’unica cosa che mi dispiace sono questi giorni di quarantena casa dove segue le cure domiciliari lontano dalle proteste programmate a Roma e Milano la gente come noi non molla mai e guai chi molla concludi È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa