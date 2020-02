Ultime Notizie Roma del 12-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il coronavirus supera la quota di 1100 morti nel mondo mentre i casi di contagio Salvo una 44200ns nemico numero uno dell’umanità una minaccia peggiore del terrorismo il vaccino non prima di 18 mesi intanto sulla Diamond Princess alle navi in quarantena davanti alle coste di Yokohama altri 39 casi di infezione ora sono 174 tra loro una dipendente del Ministero della Salute giapponese che stava conducendo un’ispezione per il ministro della Salute speranza non ci sono nei momenti per sospendere l’accordo di Schengen sulla libera circolazione di persone e merci in Europa Ma valuta nuovi controlli anche Nelle stazioni ferroviarie e mentre ancora in corso lo scrutinio Bernie Sanders in testa nelle primarie dem New hampshire con circa il 27% di voti seguito da Pete buttigiegmetti fermo poco più del 8 6% abbandono la corsa è l’imprenditore Andrew Yang senatore del Colorado Michael Bennett Paprika un passo dal ritiro Trump vince facile le primarie repubblicane Elizabeth Warren vuole lasciare la porta per questo in bocca all’unità del partito un disegno di legge del governo sulla prescrizione da approvare nel consiglio dei ministri di giovedì con la riforma del processo penale rinvio dello scontro nella maggioranza con la scelta di non inserire invece il Lodo Conte bis nel decreto milleproroghe no del governo l’emendamento di tele viva ma la lega lo firma non ritiriamo il Lodo Annibali assicura Bonafede nessuna Sponda a chi altri doni Zingaretti attacchi renziani definendo l’ipotesi di una sfiducia al guardasigilli un’insopportabile teatrino il leader dell’opposizione venezuelana Quando e dove è tornato in mente dopo 23 giorni di un viaggio in diversi paesi del mondo un viaggio compiuto ignorando il divieto di espatriare imposto dal Presidente Nicolas Maduro vuoi dopo che aveva annunciato il suo rientro su Twitter è stato salutato da una folla di sostenitori al suo arrivoaeroporto di Caracas asporto assicurato l’impegno dal mondo libero disposto ad aiutarci a recuperare la democrazia e la libertà si chiama sf1000 la nuova per la stagione 2020 di Formula 1 il nome è un tributo al traguardo dei Mille Gran Premi che La Scuderia avrà disputato la nona gara dell’anno è fantastica anche un po’ più Rossa comunità vecchie sul palco del Teatro Valli Reggio Emilia siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia abbiamo una fame di Vittoria ancora enorme afferma il presidente Elkann Leclerc voglio imparare dai miei errori deve essere un pilota migliore dello scorso anno Cambiamo argomento improvviso ma ieri sera per Maria Grazia Cucinotta poco prima di andare insieme a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli l’attrice è stata portata via in ambulanza quando il sipario è già aperto giunto in camerino quando Giacosa Roma a destra poi chiamo il medico per l’aggravarsi della situazione del ricoverata in ospedale lo strappa sicura che non si tratta di un malore grave E questa era l’ultima notizia buon proseguimento in ascolto appuntamentotardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa