Ultime Notizie Roma del 12-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio altri 39 casi di infezione da coronavirus sulla nave in quarantena ferma Yokohama in Giappone con il numero dei contagiati che sta la 174 il virus raggiunge intanto 1115 morti nel mondo infettati salgono oltre 45000 per lo MS una minaccia peggiore del terrorismo al primo vaccino a non prima di 18 mesi per il ministro della Salute speranza non ci sono elementi per sospendere l’accordo di Schengen e sulle merci in Europa ma si valuta nuovi controlli anche Nelle stazioni ferroviarie mancano componenti dalla Cina General Motors in Corea del sud e si ferma per due giorni Matteo Renzi parla Radio anch’io su Radio1 e mantiene il punto sul lato con te sulla prescrizione non lo sospetterà mai niente ricatti basarsi sulle poltrone No il giustizialismo 5 Stelle ribadisce l’ex premier che insiste sulla proposta Annibali ditempo per studiare l’argomento trovare una soluzione giusta per ora lo strappo non si consuma e ti va verso un disegno di legge del governo con la scelta di non inserire Lodo Conte bis nel decreto milleproroghe ma il premier Conte descritto molto seccato per le minacce renziane e irritati si mostrano idea perché volevano chiudere la partita subito l’annuncio choc ieri pomeriggio Dopo un rincorrersi di voci allarmistiche Air Italy 2A compagnia italiana Dopo Alitalia è stata messa in liquidazione tutti gli aerei a terra e riguarda circa 1200 dipendenti che ore sono appesi a un filo il governo ha tentato di bloccare ogni decisione quando le ipotesi ve la liquidazione si era fatta concreta Ma i soci di fronte una perdita stimata di 230 milioni di euro nel 2019 hanno deciso di mollare il governo in campo era Ministro dei Trasporti De Micheli ha convocato i due liquidatori adottare ogni misura possibile dice confermando i pronostici della vigilia il senatore socialista Bernie Sanders si aggiudica il secondo turno delle primarie dem New hampshire staccando di meno di 2 punti l’ex sindaco di South Bend inabbattuto un soffio strappando due delegati in più entrambi escono rafforzati come front Runner della corsa e porta la dieta delle due anime del partito quella radicale quella moderata una sorpresa alla senatrice centrista del Amy klobucar che terza male di te non lasciano la corsa young e senatore Bennet cronaca due donne anziane ultranovantenni sono morte Mentre una terza di 83 anni riuscita in salvo in seguito all’incendio divampato questa mattina nella casa Dove abitavano iniziati Sicilia un paese del messinese sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme stanno cercando di accertare le origini del robot mi sono chiesto 10000000000 Yen dei danni pari a circa 80 €3000000 a Carlos ghosn allo scopo di recuperare una significativa parte dei danni monetari Filippi ha la compagnia del tuo ex presidente come risultato di anni di comportamenti scorretti di attività fraudolenta lo comunicano in una nota in cui in forma di essersi rivolta con un’azione civile al tribunale di Yokohama e parliamo di scuola ricostruzione di carrieraCorte di Cassazione conferma che il contratto collettivo nazionale della scuola siglato il 4 agosto 2011 legittime disapplicato nella parte in cui riconosce il diritto alla gradone 38 anni e sono i docenti in servizio prima del 1 settembre 2011 solo se avevano un contratto a tempo indeterminato ne abbiamo parlato con il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico importante per migliaia e migliaia di docenti che sono stati assunti negli ultimi anni La cassazione ha ritenuto illegittimo il contratto integrativo del 2001 blocca il primo gradone stipendiale che era stato accorpato al secondo gradone stipendiale del contratto firmato da alcuni sindacati rappresentativi per tutti coloro che sono entrati di ruolo dopo il 2011 ma avevano almeno un anno di precariato svolto prima del 2011 e questo perché questo contratto Questa clausola del contrattoArmellini è in contrasto con la Direttiva comunitaria con la clausola 5 dell’accordo quadro e quindi va disabilità Cosa comporta tutto questo per tante migliaia di operatori che possono andare impugnare la ricostruzione di carriera che hanno avuto laddove non veniva riconosciuto questo primo gradino ha scritto inviare e recuperare almeno 5000 65 ai 10 €15000 di soldi non versati dallo Stato per il mancato gradone riconosciuto quindi è molto importante avere andassi a guardare la propria di questo andare a vedere se c’è tessuti dopo le 11 essere nello stato particolare risulta almeno un anno di servizio svolto prima del 2011 basta informarsi con i rappresentanti territoriali sindacato ANIEF per poi chi è capire come comportarsi per recuperare questo diritto chiami e per sempre denunciato adesso

