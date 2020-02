Ultime Notizie Roma del 12-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Ceccarelli al via l’aula del Senato che esaminerà la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti ha l’ex Ministro dell’Interno il tribunale dei ministri col Tezza l’ipotesi di sequestro di persona per 131 migranti rimasti 4 giorni sulla nave militare prima dello sbarco ad Augusta il 31 luglio 2019 il voto del Senato Palese a maggio assoluta dei componenti del Senato sarà definitivo e dovrebbe arrivare prima di pranzo sono 1115 morti in totale per l’infezione da coronavirus Secondo i dati aggiornati dalla John Hopkins University di questi 1068 sono stati registrati nella sola provincia cinese di ubay l’epicentro dell’epidemia con il capoluogo wouxun uno solodalla Cina continentale Hong Kong è uno all’estero nelle Filippine nel mondo le persone contagiate con certezza sono 45.000 188 General Motors annuncia per la settimana la sospensione provvisoria delle attività per la carenza di componenti dalla Cina Dov’è il blocco degli impianti per limitare la diffusione del coronavirus ha colpito la produzione la procura di Firenze ha chiesto il processo per Tiziano Renzi e Laura bovoli genitori di Matteo Renzi leader di Italia viva per l’inchiesta per il fallimento delle cooperative Delivery service Italia e Europe Service e marmodiv che conta una ventina di indagati bancarotta fraudolenta emissione di fatture false i reati ipotizzati a vario titolo l’udienza preliminare ci sarà il 9 giugno per questa richiesta genitori di Renzi Nel febbraio 2019 furono arrestati mi ha chiesto 10 miliardi di Yen da anni ha Carlos josna lo scopo di recuperare una significativai danni monetari inflitti alla compagnia del tuo ex presidente come risultato di anni di comportamenti scorretti attività fraudolenta lo comunica Nissan in una nota in cui in forma di essersi con un’azione civile al tribunale di Yokohama Tiriamo con un’ultima di cronaca due anziane ultranovantenni sono morte Mentre una terza di 83 anni è riuscito a mettersi in salvo in seguito un incendio divampato stamani nella casa Dove abitavano a Nizza di Sicilia un paese nel messinese Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme stanno cercando di accertare le origini del rogo ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime oggi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa