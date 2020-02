Ultime Notizie Roma del 12-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Ceccarelli al via l’aula del Senato che Esamina la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti all’ex Ministro dell’Interno al tribunale dei ministri contesto alle porte di sequestro di persona per i 131 migranti rimasti per 4 giorni sulla nave militare prima dello sbarco ad Augusta il 31 luglio 2019 pronto per intervenire in Senato a testa alta e con la coscienza pulita di chi ha difeso la sua terra e la sua gente Se un uomo non è disposto a lottare per le proprie idee o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla Lui lo Salvini indicazioni su come costruire esplosivi e armi lezioni e manuali con tecniche di combattimento e fuga poi immagini video di attentati esecuzioni di infedelepredicatori che incitano alla Giada erano i contenuti i migliaia di file nel telefono di un tunisino di 25 anni fermato ieri dalla Polizia a Busseto nel parmense che avrei avuto via Social contatti con ambienti del la procura di Bologna lo accusa di autoaddestramento e attività con finalità terroristica anche internazionale il tunisino difeso da avvocato Roberto filocamo è stato al centro di mesi di indagine gli Eagles e polizia postale coordinate dal PM Antonella Scandellari un piccolo aereo precipitato nel siracusano nello schianto il velivolo ha preso fuoco le 2 persone che erano a bordo sono morte nell’incidente avvenuto nelle campagne tra Francofonte e Lentini sul posto la polizia con personale della squadra mobile della Questura di Siracusa Vigili del Fuoco e ambulanze del 118 oggi le contrapposizioni ideologiche sono sfumate per motivi storici ma rimane sempre il rischio di Altproposizioni basate sulla pura difesa di posizione di parte oppure Avere maggiore coraggio attraverso un dialogo paziente e tenace occorre ricercare con disponibilità in cera al confronto la soluzione migliore così Mattarella ricordando al plenum del CSM il vicepresidente del CSM ucciso dalle Brigate Rosse starei dentro alle storie con seguire fino alla fine per non tradire la fiducia riposta da milioni di persone che credono nella giustizia e questo l’obiettivo di Giulia Innocenzi che da giovedì 13 febbraio condurrà La nuova fascia Digit iene.it aspettando Le Iene in diretta streaming alle 20:30 sul portale multimediale Mediaset Play sul sito e sulla pagina Facebook del programma ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa