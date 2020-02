Ultime Notizie Roma del 12-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Roberta Frascarelli e meno giudizio in 21 tre vertici altri componenti del CdA commissari consulenti che si sono susseguite negli anni nell’amministrazione di Alitalia la procura di Civitavecchia chiuso le immagini sulla gestione della compagnia di bandiera non spiegando Il 415 bis agli indagati le ipotesi di reato a vario titolo sono bancarotta fraudolenta aggravata false comunicazioni sociali e ostacolo alle funzioni di vigilanza possiamo a Spoleto Perugia il GIP di Spoleto assolto perché il fatto non costituisce reato l’architetto Stefano Boeri per la vicenda legata al sequestro del centro polivalente Norcia 4.0 realizzato dopo il Sisma del 2016 coinvolto nell’indagine come direttore dei lavoriaccusato di abuso edilizio è stato processato con il rito abbreviato continuiamo a lavorare per il rispetto dell’embargo sulle armi e per portare le parti a un cessate il fuoco per l’Italia sarà determinante in ogni scelta Europea nessuno come noi conoscere la Libia nessuno come l’Italia ce l’ha a poche centinaia di km dalle proprie forze Ciao rischio terrorismo Matera possiamo sottovalutare paesi che ignorano la pace e che continuano ad arrivare e le parti sul terreno Non ne possiamo accettarlo lo scrive su Facebook il visore Vietri Luigi Di Maio dopo aver incontrato a Tripoli sarai è il Ministro degli Interni Basaglia continuano a lavorare per il rispetto dell’embargo sulle armi per portare le parti a un cessate il fuoco permanente L’Italia sarà determinante in ogni scelta Europea nessuno come noi conosce la Libia nessuno come l’Italia ce l’ha a poche centinaiadalle proprietà non rischio terrorismo che non possiamo sottovalutare per il weekend ignorano la pace che continua ad armare le parti sul terreno non possiamo accettarlo scrivi su che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo aver incontrato a Tripoli sarai è il ministro degli Esteri Basaglia il giorno dopo l’annuncio degli azionisti della messa in liquidazione in Italy il governo scende in campo per cercare di scongiurare una procedura che oltre a non garantire la continuità dei voli mette a rischio i posti di lavoro nel primo incontro di oggi la ministra Paola de Micheli ha ribadito ai commissari ieri Italy la forte realizzazione del governo per le modalità di gestione della vicenda e il mancato coinvolgimento delle istituzioni una stima di 4,5 milioni di morti premature ogni anno 2900 miliardi di dollari equivalenti al 3,3 per cento del PIL mondiale over 8 miliardi di dollari al giornoe il costo che si stima il pianeta sostenga attualmente a causa dell’inquinamento atmosferico per colpa dei combustibili fossili ovvero perbone petrolgas quanto all’Italia il prezzo che paga Ogni anno è chinato in circa 56000 morti premature 61 miliardi di dollari E quanto emerge da un rapporto di Greenpeace e rapporto aria tossica il costo dei combustibili fossili ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

