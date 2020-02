Ultime Notizie Roma del 12-02-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è l’aula del Senato l’esame della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti l’ex Ministro dell’Interno il tribunale dei ministri contesta l’ipotesi di sequestro di persona 131 migranti di matti 4 giorni sulla nave militare prima dello sbarco ad Augusta fine luglio 2019 il leader leghista si dice a testa alta e quella coscienza pulita di chi ha difeso la sua terra e la sua gente e dimentica di avere di andare davanti ad un tribunale Giulia Buongiorno dichiara Salvini non si faccia processare i senatori non abitino al loro potere e Laura i banchi del governo ed è in buone condizioni generali e senza febbre cittadino italiano rientra in Cina ricoverato all’istituto Spallanzani di Roma intanto l’agenzia di Rating Standard & Poor’s Global taglia dello 0,3% il prodotto interno lordo globale Nel 2020 ritenendo il virus un rischio per l’economiacredito Ma li porti europei non si sentono colpiti è l’indice segno un nuovo record storico mentre si fanno sempre più pesanti le condizioni a bordo della nave da crociera in quarantena da giorni nel porto di Yokohama in Giappone con altri 30 casi di infezioni che portano a 174 numero delle persone colpite la preghiera del papà per i fratelli cinesi che soffrono di questa malattia così crudele a Torino una coppia di cinesi denuncia di essere stata aggredita Cambiamo argomento scritte antisemite di fronte all’ingresso di due istituti scolastici di Pomezia vicino Roma un liceo dove si era svolto un incontro sulla memoria che un istituto che vede la visita di un testimone della Shoah accertamenti dei carabinieri che vaglierano eventuali registrazioni di telecamere che potrebbero aver ripreso i responsabili l’episodio la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina definisce vergognoso considerandolo un attacco alla scuola e al suo ruolo educativo prattismo di antisemitismo non entreranno mai a scuola ferma la ministra comunità ebraica scrive non ci lasciamo intimidire ma serve intervenire non basta più solo un’azione culturale ultime notizieuna spina di 4,5 milioni di morti premature ogni anno 2900 miliardi di dollari equivalente al 3,3% del PIL mondiale ovvero 8 miliardi di dollari al giorno è questo è il costo che si stima il pianeta so niente per l’inquinamento atmosferico per colpa dei combustibili fossili ovvero Carbone petrolio e gas quanto all’Italia il prezzo che paga Ogni anno è stimato in circa 56000 morti premature 61 miliardi di download apporto di Greenpeace è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

