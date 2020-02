Ultime Notizie Roma del 12-02-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus è in buone condizioni generali e senza febbre cittadino italiano rientrato da guaine ricoverati all’ Istituto Spallanzani di Roma intanto l’agenzia di Rating Standard & Poor’s Global via dello 0,3% il prodotto interno lordo globale Nel 2020 ritenendo il virus rischio per l’economia e il credito Ma le borse europee non si sentono colpite l’indice Segna un nuovo record storico mentre si fanno sempre più le condizioni a bordo della nave da crociera in quarantena da giorni nel porto di Yokohama in Giappone con altri 39 casi di infezioni che portano a 174 numero delle persone colpite la preghiera del papà per i fratelli cinesi che soffrono di questa malattia così crudele a Torino una coppia di cinesi denuncia di essere stata aggredita e insultata Cambiamo argomento scritte antisemite di fronte all’ingresso di 2 istituti scolastici di Pomezia vicinoMaurizio dove si era svolto un incontro sulla memoria è un istituto devi della visita di un testimone della sua accertamenti dei carabinieri che vaglierano eventuali registrazioni di telecamere che potrebbero aver ripreso i responsabili l’episodio la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina definisce vergognoso considerandolo un attacco alla scuola e al tuo ruolo educativo razzismo è antisemitismo non entreranno mai a scuola ferma la ministra comunità ebraica scrive non ci lasciamo intimidire ma serve intervenire non basta più solo un’azione culturale ultime notizie in chiusura una stima di 4,5 milioni di morti premature ogni anno 2900 miliardi di dollari equivalente al 3% del PIL mondiale ovvero 8 miliardi di dollari al giorno è questo il costo che si stima il pianeta sostengano niente per l’inquinamento atmosferico per colpa dei combustibili fossili ovvero Carbone petrolio e gas quanto all’ Italia il prezzo che paga Ogni anno è stimato in circa 56.000 morti premature 61 miliardi di dollari quanto emerge da un rapporto di Greenpeace è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa