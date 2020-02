Ultime Notizie Roma del 12-02-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione appuntamento con l’informazione in studio Giulia Ferrigno condizioni generali senza febbre il cittadino italiano rientrato da One ricoverata al Istituto Spallanzani inferiore a virus intanto l’agenzia di Rating standard & Global taglia dello 0,3% e prodotto interno lordo globale Nel 2020 ritenendo il virus un rischio per l’economia e il credito Ma le borse non si sentono colpite mentre si fanno sempre più pesanti le condizioni a bordo della nave da crociera in quarantena ragioni nel porto giapponese di Yokohama con altri 39 casi di infezione che portano a 174 il numero delle persone colpite la preghiera del papà per i fratelli cinesi che soffrono di questa malattia così crudele a Torino una coppia di cinesi denuncia di essere stata aggredita e insultata l’economia il governo in ritardo per le modalità di gestione della vicenda della liquidazione dila posizione è stata ribadita l’incontro al MIT convocato dalla ministra Paola de Micheli ai rappresentanti dell’azienda viene spiegato è stata avanzata la richiesta di esplorare percorsi alternativi alla liquidazione in grado di garantire maggiori tutele possibile lavoratori oltre alla continuità di voi in tutto sono circa 1200 dipendenti della compagnia chiusa l’inchiesta sulla Italia 21 indagati eccellenti tra i vertici ex componenti del CdA commissari consulenti le titolo bancarotta fraudolenta aggravata false comunicazioni sociali e ostacolo alle funzioni di vigilanza Cambiamo argomento la famiglia l’aumento della denatalità l’inclusione dei disabili fenomeno migratorio le cure palliative per dare risposte sul fine vita questi alcuni dei temi chiave che la Conferenza Episcopale Italiana proporrà spiega il presidente della CEI il cardinale Gualtiero Bassetti dell’incontro con il governo nel tradizionale bilaterale Italia Vaticano per la celebrazione dei Patti Lateranensi per il primo bilaterale del governo espressione PD MoVimento 5 Stelle il clima sembra Sereno come non lo era da tempo il pontiere fra le due sponde del Tevereil premier a Giuseppe che sempre avuto ottimi rapporti con il Vaticano ultime notizie in chiusura Sono stato rapito dalle forze di sicurezza statale in Egitto interrogato per 35 ore non ho subito l’elettroshock ma sono stato picchiato bendato è legato mi hanno privato del sonno e hanno cercato di distorcere il tempo e la drammatica testimonianza che fa l’ansia e cittadino egiziano ventinovenne che vive e lavora a Berlino da qualche anno amico di Patrick Duffy arrestato venerdì al Cairo e tutt’ora detenute in prima fila tra coloro che in tutta Europa mi stanno chiedendo la liberazione Intanto i genitori del giovane denunciano che a lui è stato chiesto anche dei suoi legami con la famiglia di Giulio regeni è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa