Ultime Notizie Roma del 12-03-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno un’apertura parliamo della TAV il tema va affrontato con uno strumento di voto cioè trasparente questa la convinzione del governatore piemontese chiamparino che scrive al Ministro dell’Interno Matteo Salvini chiede di consentire una valutazione popolari sulla Torino Lione 26 maggio in contemporanea con le elezioni europee e regionali in tanti e pressing di Parigi che sollecita il governo italiano ad assumersi le proprie responsabilità degli Affari Esteri mi metto 5 Stelle e lega sono alleati di circostanze vogliono superare il voto europeo Matteo Salvini a ferma sulle opere pubbliche la penso in maniera diversa dal Movimento 5 Stelle bisogna andare avanti e indietro le intese allegati all’accordo sulla brexit raggiunte da theresa May con l’Unione Europea Sono legalmente vincolanti riducono il rischio il Regno Unito possa essere trattenuto indefinitamente involontariamente nel weekendbackstop Madonna Cancella non è tutto un rischio legale che resta invariato Così tornai General del governo britannico Netflix nell’account la revisione del suo parere del legale sull’accordo Dopo le parole della Sterlina subisce un balzo indietro trascinata giù anche alle prime relazioni tecniche di deputati e le borse europee girano in calo la cronaca gli arresti domiciliari della Guardia di Finanza con l’accusa di malversazione ai danni dello stato del presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato bluetec società che rilevò stabilimento FIAT di Termini Imerese sequestro preventivo del complesso aziendale delle relative quote sociali non chiede la disponibilità riconducibile agli indagati fino all’importo di 16 milioni €516000 incazzature finanziamenti attraverso in Italia per la riapertura dello stabilimento dove avrebbe dovuto produrre auto elettriche Di Maio afferma non abbandoneremo i lavoratori salvaguardare i livelli occupazionali bambini sottolinea il governo si faccia garante per l’occupazione sono stati 900 gli interventi dei vigili delultime 24 ore in tutta Italia a causa del forte vento le maggiori criticità spiega il comando in un tweet sono state riscontrate in Lombardia Emilia Romagna Toscana Marche Lazio Campania Sicilia e Calabria e tutto Grazie per aver finito le news tornano alla prossima edizioneIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa