Ultime Notizie Roma del 12-03-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in fretta solitaria contro il coronavirus in vigore da oggi è fino al 25 marzo il nuovo decreto che prevede la chiusura due ulteriori attività e servizi non essenziali sto anche a bar pub ristoranti attività gli altri idraulici meccanici benzinai tabaccai edicole rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani ha detto compiti annunciando il decreto ieri 2009 contatti registrati Italia il governo stanzia fino 25 miliardi per l’emergenza Trump l’Europa di essere stata lenta e gira l’epidemia di coronavirus blocca per 30 giorni viaggi in America dal vecchio continente tra del Regno Unito annunciate anche misure per sostenere l’economia americana primo caso intanto al congresso americano ricoverati accubattery turisti italiani trovati positivi ancoraconteggio in Corea del sud e Cina lo MS intanto dichiarato la pandemia da coronavirus di mercati finanziari crollano con l’annuncio di Trump e del blocco di viaggi tra Stati Uniti d’Europa di futures Eurostoxx perdono il 7% male anche quelle di Wall Street con Standard & Poor’s almeno due a metà mattinata occhio perdeva oltre il 5% apertura in calo del 3 per un Kong negativa anche Shanghai proprio perde fino a 6-8 % a te i soldi per il consiglio direttivo della BCE Finché le aspettative della Turchia non verranno soddisfatte le frontiere dell’Unione Europea resteranno così Mirto Anna sulla crisi dei migranti il presidente turco attacca poi Atene non c’è differenza tra quello che hanno fatto i nazisti le immagini dalla frontiera greca che secondo il New York Times e la Grecia avrebbe creato un sito dove trattenere I migranti che la moglie Rita Wilson sono stati trovati positivi al coronavirus i due attori erano in Australia per la produzione del film di luhrmann Elvis Presley Hanks la moglie sonocelebrità a rivelare di essere stati contagiati Siamo in isolamento ha detto l’attore condannato a 23 anni di carcere per stupro l’ex produttore weinstein Sport primo positivo in Serie A ha Rugani della Juve tutti i bianconeri che hanno avuto contatti con lui andranno in isolamento a casa e anche calciatori dell’Inter scesi in campo domenica a Torino Oggi riunione delle grandi leghe di calcio europei sull’emergenza in via Siviglia Roma Inter Getafe di Europa League inizialmente in programma oggi ci per effetto della cancellazione delle gare in Svezia la Brignone la prima italiana a conquistare la Coppa del Mondo NBA stagione sorpresa dopo una vita tra gli utenti Just E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea e tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa