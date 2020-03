Ultime Notizie Roma del 12-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuova stretta sull’Italia contro il coronavirus il vigore da oggi fino al 25 marzo il nuovo decreto che prevede la chiusura di ulteriori attività e servizi non essenziali sentiamo premier Conte ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio ad eccezione dei negozi di generi alimentari di prima necessità delle farmacie delle parafarmacie Attenzione Non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare il cibo nei supermercati chiudiamo però negozi bar pub ristoranti lasciando la possibilità di fare consegno domicilio chiudono anche parrucchieri centri estetici chiudono i servizi di mensa che non garantisco una distanza di 1 m di sicurezza perriguarda le attività produttive le attività professionali va attuato il più possibile da modalità di lavoro agile vanno incentivate le ferie in congedi retribuiti per i dipendenti restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione industriale fabbriche potranno ovviamente continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori al fine di evitare il contagio ieri 2009 contagi registrate in Italia il governo stanzia Fino a 25 miliardi per l’emergenza Trump accusa l’Europa di essere stata lenta e girala epidemia di coronavirus e blocca per 30 giorni viaggi in America dal vecchio continente tranne che dal Regno Unito annunciato anche misure per sostenere l’economia americana primo caso intanto al congresso americano ricoverati a Cuba tre turisti italiani trovati positivi ancora in calo il contagio in Corea del sud e Cina lo hai messe a intanto dichiarato la pandemia da coronavirus i mercaticrollano con l’annuncio di Trump del blocco dei viaggi tra Stati Uniti d’Europa i futures Eurostoxx perdo nel 73 % male anche quelli di Wall Street con standard & Poor a meno 2 % a metà mattinata occhi oltre il 5% apertura in calo del 3% per un Kong e negativa anche Shanghai Sydney precipita meno 74 il petrolio perde Pino al 68 attesa oggi per il consiglio direttivo della BCE e le aspettative della Turchia non verranno soddisfatte le frontiere Cologno Europea resteranno aperte così hairdo hanno sulla crisi dei migranti il presidente turco attacca poi Atene non c’è differenza tra quello che hanno fatto i nazisti le immagini da sentire greca e secondo il New York Times la Grecia avrebbe creato un sito segreto dove trattenere I migranti che la moglie Rita Wilson sono stati trovati positivi al coronavirus i due attori è in Australia per la produzione del film di luhrmann Elvis Presley e la moglie sono le prime celebrità a rivelare di essere stati conteggiati Siamo in isolamento ha detto la torre condannato a 23 anni di carcere per stuproproduttore weinstein per lo sport prima positivo in Serie A Rugani della Juventus tutti i bianconeri che hanno avuto contatti con lui andranno in isolamento a casa e anche i calciatori dell’Inter in campo domenica a Torino Oggi riunione delle grandi leghe di calcio europei sull’emergenza Dov’è fare in via Siviglia Roma Inter Getafe di Europa League inizialmente in programma oggi ci per effetto della cancellazione della Svezia la riunione la prima italiana a conquistare la Coppa del Mondo NBA stagione sospesa dopo una positività tra gli utenti E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa