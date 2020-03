Ultime Notizie Roma del 12-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio coronavirus Conte chiuse tutte le attività commerciali a eccezione dei servizi necessari scatta il blocco totale dei negozi e delle attività commerciali nella Guerra Senza esclusione di colpi al l’Italia sta combattendo in questi giorni l’annuncio del premier nella nuova stretta chiama a raccolta tutti gli italiani per due settimane di sacrifici di restrizione sentiamo ma ora disponiamo che la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio ad eccezione dei negozi di generi alimentari di prima necessità delle farmacie delle parafarmacie Attenzione Non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo in supermercati chiudiamo però negozi bar pub ristoranti lasciando la possibilità di faredomicilio chiudono anche parrucchieri centri estetici chiudono i servizi di mensa che non garantisco una distanza di 1 m di sicurezza per quanto riguarda le attività produttive e professionali va attuato il più possibile la modalità di lavoro agile vanno incentivate le ferie in congedi retribuiti per i dipendenti restano chiusi reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione industriale fabbriche potranno ovviamente continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati proteggere i propri lavoratori al fine di evitare il contagio il virus Non si ferma neanche di fronte ai campioni c’è il primo caso di positività al coronavirus nella serie A di calcio è Daniele Rugani 25 difensore della Juventus da doccia fredda tocca ancora più nel vivo il campionato italiano è tutto il calcio europeo nel giorno in cui vengono Rinviate le partite di Europa League che riguardano Inter e Roma sospesavoli dall’Europa per 30 giorni niente più ingressi dall’Europa sospesi voli per 30 giorni annuncia sgravi fiscali per i lavoratori americani sprofondano le borse asiatiche che il kovid 19 può essere caratterizzato come una pandemia ad annunciarlo il direttore generale dell’organizzazione Mondiale della sanità tedros adhanom ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra è sempre per lo sport line dei sospende la stagione del campionato di basket nordamericano dopo che un giocatore degli Utah Jazz risultato positivo al coronavirus il risultato del test è stato reso noto poco prima dell’inizio della partita dieta contro i Thunder Oklahoma City bruscamente posticipata lei ha detto il giocatore interessato non si trovava nell’area dell’ assistito da personale sanitario sospendiamo invece dopo la conclusione di quelli per stasera fino a nuovo avviso comunicato lei si sono rifiutati di fare il nome del giocatore trovato positivo ma secondo Mike Malone allenatore dei Denver Nuggets si tratterebbe delRudy gobert E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

