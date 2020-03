Ultime Notizie Roma del 12-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta ascarelli coronavirus l’Italia è zona rossa e da oggi la nuova stretta apertura in netto rialzo per lo spread tra Btp e Bund dopo la nuova stretta sull’Italia per l’emergenza coronavirus il differenziale segna quota 105 punti contro i 191 della chiusura di ieri rendimento del titolo è pari al 1,7% in vigore da oggi è fino al 25 marzo il nuovo decreto che prevede la chiusura di ulteriori attività e servizi non essenziali stop anche a bar pub ristoranti e restano attivi strada idraulici meccanici benzinai tabaccai edicole rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani ha detto Conte annunciarlo il nuovoavvio di seduta in forte calo per le borse europee per la decisione di Trump di sospendere i viaggi per il vecchio continente e l’avanzata delle fedi mia di coronavirus a Milano dopo una frattura 1,5 con molti titoli che non riescono a cambiare approfondisce le perdite almeno 2,7% e come dicevamo il presidente Trump usa all’Europa di essere stata dire all’epidemia di coronavirus e blocca per 30 giorni viaggi negli Stati Uniti dal vecchio continente tranne che dal Regno Unito il Tycoon annunciato altre misure per alleviare la crisi economica causata dalla Panda il personaggio che interpreta è quello di John Huston Patriarca di una famiglia in Montana arrivata alla sua quarta generazione e non senza ferite è l’amministratore di una delle più ampie distese di terra degli Stati Uniti e premio Oscar Kevin Costner è il protagonista di Yellowstone una vera e propria epopea mi Western cowboy e le montagnedella Montagna che arriva anche in Italia con la prima stagione su Sky Atlantic e Now TV dal 13 marzo alle 21:15 la invii sospende la stagione del campionato di basket nordamericano dopo che un giocatore degli ultrà jazz e risultato positivo al coronavirus il risultato del test è stato reso noto poco prima dell’inizio della partita contro i Thunder a Oklahoma City bruscamente posticipata ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa