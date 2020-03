Ultime Notizie Roma del 12-03-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli coronavirus L’Italia si sveglia zona rossa dopo la nuova stretta contro l’emergenza coronavirus in vigore da oggi è fino al 25 marzo il nuovo decreto che prevede la chiusura di ulteriori attività e servizi non essenziali stop anche a bar pub ristoranti e letterati tra gli altri idraulici meccanici benzinai tabaccai ed edicole è bene che ci cominciamo abituare una guerra lunga la salsa che era meno contagiosa finì verso maggio-giugno Questa è molto più contagiosa della sarta e io ho l’impressione che se ci va bene lavoriamo tutti insieme Dovremmo arrivare all’estate tanto bisognerà attendere prima di tornare ad avere una vita normale secondo Walter Ricciardi membro dell’esecutivo dello MS consulenzedella Salute durante la trasmissione Agorà su Raitre hot ufficiali dei Carabinieri alla guida dei reparti di Palermo sono risultati positivi al coronavirus lo conferma il comandante provinciale di Arturo Guarino anche lui risultato positivo che si trova in questo momento in auto isolamento nella propria abitazione come tutti gli altri commilitoni i controlli sono stati effettuati dopo che due carabinieri Palermo erano risultati positivi per sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro nelle attività commerciali ancora aperte deve essere garantita in ogni modo in questi giorni lavora deve essere messo in condizione di farlo senza mettere a rischio la sua salute la salute è un bene di tutti anche di chi oggi consente di mandare avanti produzione trasporti attività commerciali essenziali per le attività quotidiane Come va il nostro ringraziamento lo afferma il capogruppo di liberi e uguali alla camera Federico Fornaro sono saliti a1318 in positivo al coronavirus in veneto per una crepes169 casi rispetto alla rilevazione di ieri pomeriggio 30 e decessi complessivi dall’inizio del contagio lo rende noto la regione Veneto sono 308 i ricoverati in Ariano 83 i pazienti in terapia intensiva due in più rispetto alla precedente rilevazione 30.pro l’hanno chiuso lì delle compagnie aeree del turismo dopo la decisione di Donald Trump fermare viaggio verso l’Europa e Franz affonda del 17% Lufthansa del 10% easyJet del 10% aeroporto di Parigi cioè del 11,6% ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

