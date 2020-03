Ultime Notizie Roma del 12-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Frascarelli L’Italia si sveglia zona rossa dopo la nuova stretta contro l’emergenza coronavirus in vigore da oggi è fino al 25 marzo il nuovo decreto che prevede la chiusura di ulteriori attività servizi non essenziali Stoppa anche a bar pub ristoranti retroattivi tra gli altri idraulici meccanici benzinai tabaccai ed edicole rimaniamo di stampi oggi per darci con più calore domani ha detto ieri conti annunciando il decreto il nuovo decreto a vertebrali governatore della Lombardia Attilio Fontana dovrà essere riguardato ci sono discreti e cose che vanno corrette Ma il dialogo con il governo prosegue la strada da percorrere sembra comunque ancora lunga è bene che ci cominciamo adè una guerra lunga la sarta che era meno contagiosa finì verso maggio-giugno Questa è molto più contagiosa della sarta e ho l’impressione che se ci va bene e lavoriamo tutti insieme Dovremmo arrivare all’estate tanto bisognerà attendere prima di tornare ad avere una vita normale secondo Walter Ricciardi membro dell’esecutivo m.se consulente del Ministero della Salute la trasmissione Agorà su Rai3 ha deciso di ampliare il programma di quantitative easing con una piano di acquisti netti aggiuntivi di 120 miliardi di euro alla fine dell’anno garantendo una forte contributo da parte dei programmi di acquisto del settore privato lo annuncia la bici spiegando che in combinazione con l’attuale programma di acquisto di attività sosterrà condizioni di finanziamento favorevoli per l’economia reale in tempi di Maggiore incertezza così non gli interventi di manutenzione al parco archeologico di Ercolano voltial pubblico Domus e ziti nel loro splendore dopo luglio operazioni di restauro è tornata visibile la facciata della casa dei cervi ed è stato restituito il percorso originale che collega La Terrazza di Marco nonio Balbo al centro urbano Sto cercando di prendere un volo prima per la Germania poi per l’Italia si è confermato riesco a partire anche Vasco Rossi confermato lo stesso sui social E tra gli italiani bloccati all’estero a causa dei voli cancellati in tutto il mondo per l’emergenza coronavirus Il comandante si trova negli Stati Uniti dove è solito passare lunghi periodi la sua partenza per rientrare in Italia dalla sua famiglia era in programma già ieri ma è stata Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a ballare scrive sto cercando di tornare in Italia ad ogni costo e Lancia gli hashtag voli cancellati io torno a casa io resto a casa andrà tutto bene ed è tutto grazie per averciappuntamento alle prossime ore

