Ultime Notizie Roma del 12-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giugliano Ferrigno da parte mia e controllabile i paesi mettono in campo misure per contrastarla lo ha ribadito la merce dopo avere dichiarato ieri che la diffusione del coronavirus è una pandemia direzione generale profondamente preoccupati in alcuni paesi non si spiano approcciando a questa minaccia con il livello di impegno necessaria spiegato Intanto Walter Ricciardi membro dell’esecutivo sms consulente del Ministero della Salute che viene cominciare ad abituarsi ad una lunga guerra tenuto conto che la Sars almeno contagiosa fino a maggio giugno se va tutto bene Ti dovrebbe arrivare all’estate le parole di Ricciardi che c’ho venire le fabbriche a dopo il nuovo decreto sulla coronavirus che tuttavia non obbliga la chiusura di molte attività produttive nelle province di Asti Vercelli e Cuneo Sono in corso fermate scioperi con adesione altissima per sapere la pioggiaCGIL del Piemonte stop anche nel bresciano nelle fabbriche ci stanno determinando confusione panico Anche perché si registrano i primi casi di contagio che in alcuni casi non vengono Resi pubblici dalle aziende di tela generale della Fiom CGIL Piemonte De Martino Salvini attacca il governo Gli operai sono i Rivalta l’impressione che ci siano lavoratori di serie A e di serie B e l’Unione Europea intervenga urgentemente con decisione sul Governo austriaco perché c’è il blocco dei Transiti stradali di merci del Brennero richiesta arriva da Confindustria che tu esci da un’azione per mantenere la libertà di movimento e persone e merci e sanzionare la qualsiasi altro stato adottato misure che non hanno nulla a che fare con l’emergenza sanitaria e che appaiono palesemente dannose discriminatorie violano gravemente i trattati europei Superstar italiano stare la preoccupazione per disagi alla viabilità causa delle lunghe code di mezzi pesanti da controllare al confine Speriamo in italiano chiusure 8 ufficiali dei Carabinieri alla guida dei reparti di Palermo sono risultati positivi al coronavirus per conferma a comandaregenerale Arturo Guarino anche lui risultato positivo che si trova in questo momento in auto isolamento nella propria abitazione come tutti gli altri commilitoni i controlli sono stati effettuati dopo che due carabinieri in servizio a Palermo erano risultati positivi e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

