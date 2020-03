Ultime Notizie Roma del 12-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano terrigno coronavirus il primo giorno della serrata totale vede il volto delle città italiane cambiare pochi passanti in giro è affatto frettoloso qualcuno con la mascherina protettiva anche fai da te usando fazzoletti oppure tovaglioli di carta qualcuno prova ad allenarsi rigorosamente in solitudine facendo jogging o porta a spasso il cane a fare i suoi bisogni Ma quando camminando ci si incrocia per strada la diffidenza Sfinge anche a cambiare direzione negozio bar chiusi poche automobili in giro radio personale fermate degli autobus e i monumenti nelle città d’arte svettano nella loro solitudine in un giorno feriale che sembra piuttosto una Domenica d’agosto intanto Allora parla applica a Trump negli Stati Uniti il coronavirus è una crisi globale che richiede Cooperazione hai tolto che un’azione unilaterale lo dice il von der leyen alla decisione arrivata da Washington sbloccare per tegiorni viaggi negli Stati Uniti dal vecchio continente tranne che dal Regno Unito pranzo annunciato anche misure per l’economia americana ha causato il vecchio continente di altrettanto lento ad agire all’epidemia avviso approvazione Europea anche per non essere stati consultati i mercati hanno accusato il colpo con il comparto trasporto aereo e turismo che crolla andiamo in Australia dove il team McLaren non partecipa al GP gara di apertura del mondiale di Formula 1 avendo la conferma di una positività al coronavirus di un componente dello staff in una nota ufficiale la McLaren annuncia che tutta la squadra presente da ora un periodo di quarantena che la decisione di ritirarsi dal GPS caprese a salvaguardia di tutti gli altri team di gli spettatori ultime notizie in chiusura Confermata la condanna a 16 anni di carcere nei confronti di due giovanissimi lei diciottenne lui diciannovenne minorenne all’epoca dei fatti sotto processo a Cagliari per omicidio di Manuel Careddu la sezione per i minori della Corte d’Appello ha accolto le richieste dell’accusa i difensori hanno annunciato dicoin Cassazione è tutto grazie per averci seguito le news torna la prossima edizione

