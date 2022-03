Ultime Notizie Roma del 12-03-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno ATL dall’offensiva della Russia che va all’attacco della capitale Kiev in Ucraina nella Diciassettesima notte di guerre su Borghi della città sono state bersaglio di pesanti bombardamenti come testimoniano le immagini satellitari le truppe di Mosca si avvicinano facendosi strada anche con l’artiglieria pesante secondo l’ultimo aggiornamento dell’intelligence britannica il convoglio di carri armati russi a 25 km dal centro i mezzi prima incolonnati si stanno sparpagliando potrebbe significare la volontà di accerchiare la città Ma potrebbe anche essere un tentativo di ridurre la vulnerabilità di fronte ai contrattacchi ucraini che hanno provocato numerosi perdo le forze russe le bombe non hanno risparmiato mariupol Sotto assedio dall’inizio del conflitto dove secondo le autorità locali sarebbe stata colpita una mosca con decine di Civili all’interno i raid aerei hanno interessato dicittà inclusa Leopoli ed è la prima volta che la Russia attacca vicino al confine con un paese nato la Polonia mentre gli ucraini dichiarano l’ennesima violazione dei corridoi umanitari Mosca altre pressing sul lucido e avverte gli Stati Uniti i trasferimenti di armi saranno considerati obiettivo legale intanto La Bielorussia muove le sue truppe non ci prepariamo nessuna operazione in territorio ucraino lasci pure il Capo di Stato Maggiore Ma la pressione massima tuo fronte diplomatico si registrano nuovi tentativi di mediazione del presidente francese Macron del cancelliere tedesco olaf scholz impegnati in colloqui telefonici con Vladimir Putin argomento Marco Zennaro imprenditore Veneto trattenuto in Sudan per quasi un anno è atterrato all’aeroporto Romano di Fiumicino gli riferisce la Farnesina confermo la partenza di Marco dal Sudan aveva riferito alla Diana e se il papà Cristiano dopo 361 giorni finalmente l’incubo è finito ha detto ringrazio mio figlio per essere sopravvissuta quei 75 terribili infernali giorni di detenzione ringrazio la famiglia per avere trovatotempi brevi le risorse finanziarie per far cessare la detenzione riguarda la Farnesina il padre e mostra tutto il rammarico Devo purtroppo denunciare il totale fallimento dell’istituzione italiana che incomprensibilmente non ha voluto risolvere un paese sequestro di persona a scopo di estorsione Mi auguro che la Farnesina abbia il pudore di Non rilasciare retorici comunicati perché se Marco è uscito da quell’inferno deve solo ed esclusivamente a se stesso e al denaro raccolto da unioncamere Veneto per pagare la cifra richiesta dal Tribunale sudanese in chiusura Il caro benzina stiamo assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato non esiste motivazioni tecnica di questi rialzi lo dice il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani a Sky Tg24 aggiungendo la crescita non è correlata alla realtà dei fatti una spirale speculativa su cui in pochi una colossale truffa spese delle imprese e dei cittadini per Cingolani sul gas poi è necessario stabilire il prezzo massimo oltre il quale gli operatori europei non possono andare a fondamentale chiunque porta non puòpunti senza l’Europa salgo un tetto massimo per il prezzo con un costo appetibile da uno a portare il mercato ha detto ancora Cingolani sottolineando te lo fa uno stato da solo è un mercato troppo piccolo se lo fa lui non è no è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa