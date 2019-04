Ultime Notizie Roma del 12-04-2019 ore 08:10

Roma Daily News radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con il formazione Gabriella Luigi in studio l’Italia sta soffrendo una situazione di stagnazione se non di recessione è la situazione italiana è fonte di incertezza per tutta l’eurozona parlare il commissario europeo per gli affari economici e monetari Pierre moscovici parlando a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale dopo che la stessa direttrice lagarde aveva sottolineato la necessità di rafforzare il sistema delle banche individuare misure credibili e identificabili il ministro Tria mette il profilo delineato per l’indebitamento netto l’individuazione di coperture di notevole entità la nostra decisione sarà al 7 maggio e dovranno tornare i conti sulla base delle nostre indicazioni ha detto moscovicinonostante le divergenze tra 5 Stelle e lega premier Conte ritiene che non ci sia nessuna prospettiva di spaccatura nel governo ma solo diverse sensibilità e lavoro di mediazione obbligatoria per consentire una sintesi tra due forze politiche che sostengono la maggioranza di governo ha detto il premier Cambiamo argomento Asmara che tramite il suo legale Luca D’Auria ha chiesto alla Procura Generale di Milano di raccogliere elementi ai fini della revisione della sentenza di condanna all’ergastolo per la strage di erba in cui morirono tre donne e un bambino fino al 11 dicembre del 2006 per la strage sono stati condannati Olindo Romano e Rosa Bazzi Asus marito di una delle vittime padre del bambino ha messo più volte in due colpevolezza della coppia primario confessa Ma che poi aveva ritrattato una chiusura lo sport Europa League finisce 21 complice anche un auto gol di koulibalysfida tra Arsenal e Napoli andata dei quarti di finale l’inglese hanno dominato il primo tempo e Ramsay ha segnato il primo gol si prepara un fine settimana di Formula 1 e MotoGP prove libere oggi per il Gran Premio della Cina e per il Gran Premio delle Americhe è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa