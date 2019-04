Ultime Notizie Roma del 12-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno del redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura i lavori del Fondo Monetario Internazionale margine del quale ha parlato il commissario europeo agli affari economici e monetari Pierre moscovici l’Italia sta soffrendo una situazione di stagnazione se non di recessione è la situazione italiana è fonte di incertezza per tutta l’eurozona ha detto moscovici e la direttrice Christine lagarde aveva sottolineato la necessità di rafforzare il sistema delle banche individuare misure incredibili è identificabile il ministro italiano dell’economia Tria a me il profilo delineato per l’indebitamento netto richiederà l’individuazione di coperture di notevole entità la nostra decisione sarà 7 maggio dovranno tornare i conti sulla base delle nostre indicazioniaggiunto muscoli si è rientrato ieri sera a Roma Sergio Favalli l’imprenditore originario di Cuneo Ma da tempo residente in Nigeria ha sequestrato 13 giorni fa lungo la strada da abuja a kaduna Nigeria un rapimento quello del 62 anni è sposato con una nigeriana che è stato ottenuto il segreto che si è risolto grazie al lavoro dei servizi segreti è stato sequestrato il 30 marzo scorso una banda di criminali locali ha bloccato il taxi su cui stava Viaggiando per tornare a casa l’arresto di Giuliana è una gravissima violazione del diritto internazionale di un attacco alle Libertà individuali di ognuno di noi lo dice ilblogdellestelle sostenendo Wikileaks nella sua protesta per l’arresto di Julian assange avvenuto a Londra fuori dall’ambasciata del Ecuador dopo che ti do gli ha revocato all’asilo politico i motivi sono stati illustrati dal ministro degli Esteri ecuadoriano in Parlamento il primoil cattivo comportamento la mancanza di rispetto nei confronti del Ecuador sull’attività appende una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti Hillary Clinton commenta devi rispondere di quanto ha fatto lo Sporting chiusura Europa League finisce 20 tra Arsenal e Napoli complice anche un auto gol di koulibaly I Partenopei hanno fallito l’andata dei quarti della competizione Europea al San Paolo nella gara di ritorno è possibile commenta Angelotti intanto si prepara un fine settimana di Formula 1 e MotoGP prove libere del Gran Premio della Cina e per il Gran Premio delle Americhe è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa