Ultime Notizie Roma del 12-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Picarelli l’Italia sta soffrendo una situazione di stagnazione se non di recessione la situazione italiana e ponte di incertezza per tutta l’eurozona l’ho detto il commissario Unione Europea per gli affari economici e monetari parlando a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale Kim jong-un era il leader supremo con la rielezione alla presidenza della commissione sugli affari statali il più alto organo decisionale della Corea del Nord della Suprema del Popolo tenuta ieri ha assegnato nuovi incarichi di vertice alla Presidenza del presidio ma il posto di Kim jong-nam figura carismatica di 91 anni che ha ricoperto la carica come capo dello Stato ci sarà cioè di Hong hai la borsa di Tokyo via gli scambi in lieve rialzo nell’ultima seduta della settimana con le aspettativeinvestitori di nuovi progressi sui negoziati del commercio internazionale del cinema Stati Uniti dopo le ultime rivelazioni del segretario al tesoro il nichel Segna una variazione appena positiva 0,17% le divergenze tra 5 Stelle e lega il lavoro di mediazione obbligatorio per consentire una sintesi tra due forze politiche che sostengono la maggioranza di governo le diverse vita non sono un ostacolo l’azione dell’esecutivo ora inizio la campagna per le europee sono momenti in cui la dialettica tra le forze politiche Si accentua ma non c’è nessuna prospettiva di spaccatura lo dice il premier Conte Intervistato dal quotidiano francese alle 6:00 cozze bisogna distinguere proseguito il premier tra l’azione del governo la competizione elettorale decapitati vertici della Ndrangheta dei Mancuso considerato tra i più influenti della criminalità organizzata calabrese sono quattro gli arresti eseguiti dalla polizia di stato di Vibo Valentia nell’ambito dell’operazione denominata errore Nataleed è tutto Grazie dell’attenzione puntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa