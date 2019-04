Ultime Notizie Roma del 12-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta dopo due trimestri che avevano fatto presagire rischi di recensione l’economia italiana Mostra i primi timidi segnali di ripresa anche se sono segnali ancora caratterizzati da una forte incertezza scrive lupi bene la nota congiunturale di aprile ti mando per il primo trimestre 2019 una variazione congiunturale del film dello 0,1% spinta prevalentemente dalla ripresa della vettura una crescita ritmi congiunturali analoghi nel secondo trimestre ma con margini di incertezza più elevate Sono in strada a Milano dove un uomo di 46 anni con diversi precedenti per droga è stato ferito in un agguato con colpi Darma da fuoco alla testa esplosi questa mattina alle 8:00 da due persone a bordo di uno scooter in via Cadore 48 al momento L’uomo in gravi condizioni in ospedale Il peritoarriva con 6 documenti era a bordo della propria vettura quando è stato affiancato trasportato d’urgenza al Policlinico di Milano è in pericolo di vita file PG della Cassazione Stefano tu ci ha chiesto l’annullamento con rinvio della condanna a 30 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Paduano accusato dell’omicidio del ex fidanzata sarà Di Pietrantonio La giovane strangolata e bruciata a Roma 29 maggio 2016 secondo il PG la condanna all’ergastolo inflitta in primo grado non dovrei essere ridotta a 30 anni e giudici di merito hanno sbagliato a considerare il reato di stalking assorbito dal omicidio però per venir meno dello stalking aveva portato alla riduzione della pena contro la quale ha fatto ricorso alla Suprema Corte anche il PC della Corte d’Appello di Roma La Francia è pronta come diversi altri paesi europei ad accogliere 20 dei 60 migranti bloccati a bordo della ancor di la nave della NG al largo di Malta lo ha annunciato il Ministro dell’Interno francese castaner comele altre navi Ho chiesto al personale del ministero e dell’opera di tenersi pronti a recarsi sul posto nelle prossime ore per facilitare il trasferimento in Francia diventi persona precisa c’è una seconda traccia ma io sto chat ad un dna nel caso della morte di Desiree piovanelli la 14enne uccisa nel settembre 2002 alleno Brescia per il delitto sono stati condannati in via definitiva tre minori ed una maggiorenne Ma la procura di Brescia aperto una nuova inchiesta ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime oggi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa